Senát rozhodne o ošetřovném, odvodech OSVČ, odkladu EET i maturitách

Všechny vládní návrhy schválila ve stavu legislativní nouze v úterý Sněmovna. Poslanci kývli i na změnu státního rozpočtu a zvýšení schodku na 200 miliard korun. O rozpočtu ale senátoři nejednají. Projednají pět dalších návrhů zákonů, aby je hned mohl podepsat prezident Miloš Zeman.

Ošetřovné dostává rodič, jenž zůstane s dítětem doma, je ve výši 60 procent denního vyměřovacího základu. Opozice ve Sněmovně neprosadila, aby bylo vyšší a aby na něj měli národ rodiče dětí do 15 let. Prošlo to, že se oba rodiče budou moci na ošetřovném vystřídat.

Sněmovna přijala také půlroční odpuštění minimálních záloh osobám samostatně výdělečně činným na zdravotní a sociální pojištění, kývla na dočasné pozastavení elektronické evidence tržeb a odklad třetí a čtvrté vlny EET.

Ministr školství ve Sněmovně prosadil úpravu, podle níž jednotné přijímací zkoušky na střední školy budou nejdříve 14 dní po návratu studentů do škol, v případě maturit to pak budou tři týdny. Kdyby se do 1. června žáci a studenti do škol nevrátili, nekonaly by se maturity vůbec. Studentům by se pak maturitní známka vypočítala jako průměr z posledních tří vysvědčení.

Senátoři se podobně jako poslanci sejdou v polovičním počtu a sídlo horní komory zůstává kvůli epidemii koronaviru pro veřejnost uzavřeno. Přenos z jednání může veřejnost sledovat na webu www.senat.cz.