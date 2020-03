PŘEHLEDNĚ: Co poslanci změnili a jak stát pomůže firmám po koronaviru

Sněmovna schválila podporu živnostníků, kteří teď na sebe nemohou vydělávat. Na povinném pojistném jim za letošní rok bude odpuštěno téměř 30 tisíc korun.

„Drobní podnikatelé nebudou muset šest měsíců od března do srpna 2020 vůbec platit zálohy na pojistné, přitom není nutné o cokoliv individuálně žádat. Nepůjde ale jen o odsunutí plateb v čase,“ upozornil mluvčí Hospodářské komory Miroslav Diro.

„Až si příští rok spočítají vyměřovací základ a pojistné za celý rok 2020, budou si moci na jeho úhradu započítat nejenom ty fakticky zaplacené zálohy, ale i částku ve výši šesti minimálních záloh odpovídajících březnu až srpnu. To pro mnohé OSVČ, které platí právě jen minimální pojistné, bude znamenat polovinu jejich roční povinnosti,“ vypočetl Diro.

Kromě toho se všichni rodiče, včetně těch z řad živnostníků, dočkají rozšíření ošetřovného.

„OSVČ jsou řešeny prozatím poměrně uspokojivě. Úlevu v odvodech velmi vítáme, stejně tak ošetřovné pro ně má obrovský význam,“ zhodnotila Pavla Břečková, místopředsedkyně představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků.

Poslanci odsouhlasili i pozastavení evidence tržeb, včetně odložení 3. a 4. vlny pro řemeslníky a výrobce.

„V praxi – s ohledem na zatím neznámý konec nouzového stavu, od něhož se počítá tříměsíční lhůta odkladu – to vypadá na nejméně dvouměsíční odklad EET pro závěrečnou vlnu, která by podle doposud platného ustanovení zákona měla odstartovat 1. května,“ dodal Diro.

Poslanci odhlasovali také novelu zákona o státním rozpočtu. Kvůli dopadům koronaviru na rozpočtové příjmy a vládním opatřením na straně výdajů se má schodek zvýšit ze 40 na 200 miliard korun, za rok 2020 se počítá s poklesem ekonomiky o 5,1 procenta.

1. Co se změní pro živnostníky

Živnostníkům (OSVČ) se na půl roku odpustí minimální povinné platby na důchodové pojištění (2 544 Kč měsíčně) a také na zdravotní pojištění (2 352 Kč měsíčně), a to s účinností od března. Stát tak za celý letošní rok odpustí každému živnostníkovi na zálohách na sociálním a zdravotním pojištění celkem téměř 30 000 korun.

Rodiče OSVČ, kteří zůstanou s dětmi doma, budou mít nárok na speciální dávku, obdobu ošetřovného, vyplácet ji bude příslušný živnostenský úřad. Většina OSVČ se měla zapojit od května do 3. a 4. vlny evidence tržeb, ta se ale odkládá. Živnostníkům budou odpuštěny zálohy na daně z příjmu a mohou bez sankcí později podat daňové přiznání za loňský rok – místo do 1. dubna do 1. července.



2. Jak se změní ošetřovné

Prodlouží se z dnešních devíti dní (16 dní pro samoživitele) na dobu, než znovu otevřou školy a další zařízení pro děti. Týkat se bude všech rodičů s dětmi do třinácti let. Ošetřovné se bude navíc vyplácet i při péči o starší hendikepované dětí navštěvující školu.

Devátý den ošetřovného uplynul koncem minulého týdne, doplácet se bude lidem zpětně. Ošetřovné vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení.

Dva pečující rodiče se budou moci v péči o děti podle potřeby střídat. Doposud se mohly dvě pečující osoby v péči vystřídat jen jednou. Teď mohou i vícekrát, přičemž počet a způsob těchto vystřídání je neomezený.



Obdobu ošetřovného dostanou i živnostníci, kteří na něj normálně nemají nárok. Bude to speciální sociální dávka, kterou bude vyplácet příslušný živnostenský úřad. Týká se to OSVČ na hlavní činnost, které teď nemohou podnikat, protože musely zůstat doma s dítětem do 13 let. Dostanou 424 Kč za kalendářní den, tedy včetně sobot a nedělí, což dělá zhruba 13 tisíc korun měsíčně čistého.

3. Jak se změní EET

Náběh 3. a 4. vlny EET se odkládá. Všem podnikatelům plošně se dokonce pozastavuje povinnost evidovat tržby po dobu stavu nouze a následující tři měsíce – nebudou ani nijak kontrolováni. Nově evidující podnikatelé tak dočasně nemusí na finanční úřad pro registraci, stávající nemusí řešit povinnou aktualizaci certifikátu.

4. Co se změní u maturit a přijímacích zkoušek

Poslanci schválili i změnu pravidel pro maturity a přijímací zkoušky. Přijímací zkoušky na střední školy budou nejdříve 14 dní po návratu studentů do škol, u maturit to budou tři týdny. Kdyby se do 1. června do škol nevrátili, studentům by se maturitní známka vypočítala jako průměr z posledních tří vysvědčení.