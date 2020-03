Platí další změna: senioři si přednostně nakoupí od 8 do 10 hodin

Od středy platí další změna v přednostním nákupu seniorů nad 65 let. Nově si tito a handicapovaní starší 50 let nakoupí ve větších obchodech s potravinami a drogerií od 8 do 10 hodin. Na menší obchody ve vesnicích, pekárny či lahůdkářství se už omezení nevztahuje.