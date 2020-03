Děkujeme, ale je to příliš opatrné, hodnotí průmyslníci vládní pomoc

„Děkujeme, že vláda rychle schválila většinu základních pilířů kurzarbeitu. Pro fungování firem a uchování zaměstnanosti je to průlomové rozhodnutí. Vláda ale zatím vyhodnocuje všechny dopady a schválený návrh je proto z našeho pohledu opatrný a obsahuje příliš omezení, “ uvedl viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj.

„Pro nás jsou zásadní i další body, které ve schváleném návrhu nevidíme, jako například platnost programu nejméně šest měsíců nebo strop pro výpočet státního příspěvku alespoň 1,5násobku průměrné mzdy,“ dodal.

Právě rozšíření podmínek kurzarbeitu patří mezi schválená vládní opatření. Náhrady pro lidi v karanténě a příspěvek na mzdy v zavřených provozech schválila vláda už minulý týden, v pondělí přijala tři další podpory.

Právě po jejich rychlém přijetí volal Jan Rafaj už minulý týden. „Stát musí velice rychle vyslat signál: My vám ten kurzarbeit dáme,“ vyzýval v rozhovoru pro MF DNES.

„Je to nutné přijmout co nejdříve. Je mi jasné, že se toho někteří bojí, že se tím otevírá strašný účet, zatím nekonečný, že jde o rozhodnutí, které otevře obrovský penězovod. Ale na druhou stranu jsme v situaci, jaká tady nikdy dříve nebyla,“ upozornil Rafaj.



A to se v pondělí stalo. Rozšíření podmínek kurzarbeitu znamená, že pokud firma nemůže přidělovat práci lidem, protože minimálně 30 procent jejich kolegů je v karanténě či na ošetřovném, měl by stát uhradit 80 procent plného výdělku. Při omezení výroby kvůli nedostatku surovin a jiných vstupů dostává pracovník aspoň 80 procent svého příjmu. Stát by měl z toho uhradit 50 procent. Polovinu by měl platit i při výpadku produkce kvůli poklesu poptávky, kdy zaměstnanec pobírá minimálně 60 procent výdělku.

„Cílem tohoto opatření je ochránit pracovní místa. Příští týden začíná nový měsíc, proto už tento týden se řada zaměstnavatelů bude muset rozhodnout, zda bude snižovat stavy svých pracovníků. Vítáme proto tento krok vlády, nicméně pro řadu zaměstnavatelů bude důležitý výsledek plánovaného středečního jednání vlády o rozšíření kurzarbeitu o další podniky,“ řekl iDNES.cz mluvčí Hospodářské komory Miroslav Diro.

Kabinet také rozhodl o odpuštění minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění živnostníkům, a to na půl roku od března do srpna. „Definitivně odpustíme každému zhruba 30 000 korun,“ uvedl ministr průmyslu Karel Havlíček.

Minimální záloha na sociální a zdravotní pojištění činí měsíčně 4896 korun, za šest měsíců je to 29 376 korun.

Živnostníci s vyšší než minimální zálohou nemusí platit celou částku. „V ročním vyúčtování příští rok pak zpětně doplatí rozdíl mezi minimální zálohou a tím, co skutečně měli odvádět,“ uvedlo ministerstvo práce.

Hospodářská komora ocenila i toto rozhodnutí, jen u něj to však podle mluvčího Dira nesmí skončit. „Aktivace kurzarbeitu je první krok a oceňujeme i bezúročné úvěry nebo ošetřovné pro OSVČ, než se to ale všechno zúřaduje, uplyne čtrnáct dní, možná několik týdnů. Druhým krokem je tedy rychlé administrativní zajištění podpory podnikům, tedy aby firmy věděly, jak můžou podporu čerpat,“ zdůraznil.

Vláda také jednomyslně schválila návrh pozastavit elektronickou evidenci tržeb (EET) po dobu trvání nouzového stavu a následujících třech měsíců. Znamená to, že žádný poplatník nebude muset evidovat své tržby a tato povinnost nebude nikterak kontrolována.

„Situace se hodně vyvíjí, je rozdíl mezi ministerským návrhem z pátečního večer a zněním návrhu odsouhlaseného vládou, je rozdíl mezi tím, když před několika dny ministryně financí řekne, že rozhodně EET neodloží, a tím, že dneska je odklad je téměř hotovou věcí. Parametry návrhů se velmi intenzivně mění, nicméně vítáme, že většinou ty změny jsou ve prospěch podnikatelů,“ uzavřel Diro.