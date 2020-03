, aktualizováno

Nejen nedostatek roušek a respirátorů, ale i potřeba vládní pomoci jsou věcmi, které musí český průmysl podle Jana Rafaje, viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy České republiky, vyřešit co nejrychleji. „Bude to stát strašné peníze a budeme to splácet mnoho let,“ říká Rafaj v rozhovoru pro MF DNES.