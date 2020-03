Oživení hospodářství může být rychlé, když budeme důrazní, říká ekonom

Vláda ohlásila, že na podporu firem a podnikatelů vynaloží bilion korun. Sto miliard má jít na přímou podporu a 900 miliard na záruky. Pomůže to? Udrží to firmy nad vodou?

Když v roce 2012 vrcholila krize kolem Řecka a budoucnost eura byla v ohrožení, vystoupil tehdejší šéf Evropské centrální banky Mario Draghi a prohlásil, že zachrání euro „ať to stojí, co to stojí“. Jsme v podobné situaci a taková ujištění mohou hodně pomoci. Američané tomu ve vojenské strategii říkají „shock and awe“. Jinými slovy, šokovat protivníka nasazením mohutné palebné síly, „velkými čísly“. A myslím, že ten účel to splnilo. Existují různé scénáře, ale nikdo teď nemůže mít spočtené, kolik to bude doopravdy stát. To by bylo předčasné.