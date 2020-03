Doba vyhrazená pro nákupy seniorů se zase mění. Nově bude od 8 do 10 hodin

„Byli jsme zavalení tisícovkami připomínek, návrhů a změn a nakonec jsme udělali kompromis. Všechny obchody nad 500 metrů musí mít dobu vyhrazenou pro seniory od 8 do 10. Přihlédli jsme k argumentu lidí, kteří chodí do práce a potřebují si ráno nakoupit,“ řekl po jednání vlády ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček.

Doplnil, že se omezení otevírací doby netýká obchodů do 500 metrů. „Musí ale garantovat jeho zvýhodněné a přednostní obsloužení s dostatečným servisem,“ dodal Havlíček.

Senioři jsou z kroků vlády zmatení. „Vůbec nevím, kdy mám jít nakoupit. Jak to bude zítra? To se to zase změní?“ svěřil se redakci pětaosmdesátiletý senior.

Otevírací doba pro seniory se měnila už potřetí

Od čtvrtka 19. března platil v obchodech zákaz vstupu pro lidi pod 65 let mezi 10 až 12 hodinou. „Důchodci ale hned ráno přišli na slevy, takže to nerespektovali,“ řekl v rozhovoru pro MF DNES premiér Andrej Babiš.



„Většina důchodců stejně přišla tak, jak jsou zvyklí mezi osmou a devátou. V tu chvíli dorazili také lidé, co by normálně přišli před obědem. V obchodě se tak potkalo víc lidí, než je standardní. A hlavním účelem je přeci zabraňovat srocování lidí,“ vysvětlil prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.



Vláda tedy o den později dobu vyhrazenou pro nákupy seniorů změnila na 7 až 9 hodin, kdy je to v obchodech podle Babiše nejvíc dezinfikované. „Jenže to si nemohli zajít nakoupit svačiny lidé, co chodí do práce. Nikdo si neumí představit, co vše nám chodí za nejrůznější připomínky. Snažíme se to tedy pozměnit,“ vysvětluje Babiš.

Vláda na námitky reagovala a v pondělí upravila dobu od 8 do 10. Změnu pracující lidé vítali. Ještě v neděli si v době mezi 7. a 9. hodinou ranní, kdy chodili do práce nebo z práce, nemohli nakoupit. „Po noční je člověk fakt unavený, takže je rád, když si cestou domů může v rychlosti nakoupit. Mezi službami do devíti opravdu čekat nemůžu,“ říká třicetiletá zdravotní sestra Tereza, která pracuje na směny.

V obchodech bude podle některých chaos

Nová změna se nelíbí Svazu obchodu a cestovního ruchu. „Dosavadní doba se začátkem od 7 hodin poskytovala nejohroženější věkové skupině maximální ochranu. Senioři přicházeli do právě otevřených, čistých a vydezinfikovaných obchodů a nepotkávali se tam s žádnou další skupinou obyvatel,“ uvedli v tiskové zprávě zástupci svazu obchodu.



„Rozumíme potřebě pracujících lidí, ale data z obchodů ukazují, že se opět vrátí chaos a razantní navýšení koncentrace lidí v obchodech. Vyzýváme vládu, aby ponechala nákupní dobu pro občany starší 65 let hned po otevření jednotlivých prodejen. Chápeme nepohodlí, ale ochrana života musí mít přednost,“ uvedl prezident Svazu Tomáš Prouza.

Podle něj se opět může opakovat situace, že zákazníci, kteří přijdou do obchodů před osmou hodinou, nestačí nakoupit. „Statistiky nákupního chování navíc jasně prokazují, že se mnoho důchodců dostaví hned po otevření prodejen, jak jsou standardně zvyklí. Dojde tak k promíchávání skupin obyvatel, kterému vláda chtěla zamezit,“ dodal Prouza.