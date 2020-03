PŘEHLEDNĚ: Vládní nařízení prodloužené do dubna, nový čas nákupů seniorů

1. Do kdy budou platit vládní nařízení?

Omezení volného pohybu, uzavření restaurací a maloobchod (kromě výjimek) či omezené otevírací hodiny veřejných úřadů budou dále platit až do 1. dubna. Opatření původně měla být účinná jen do úterý 24. března.

Více zde: Vláda omezila volný pohyb do 1. dubna, brzdí s EET, odpouští i odvody

2. Kdy otevřou školy?

Ministr školství Robert Plaga počítá se scénářem, že by se české školy mohly otevřít v druhé polovině května, jisté to ale není. Podle Plagy se nepočítá s tím, že by se zkrátily letní prázdniny.

3. Jak je to s maturitami a přijímačkami?

Termín maturit i přijímaček na střední školy by se mohl odvíjet od toho, kdy se reálně otevřou školy. Pokud se stihnout otevřít do 1. června, maturity proběhnou ve zjednodušené formě nejdříve 21 dní po otevření škol. Pokud se školy otevřou až po 1. červnu, maturitní vysvědčení by se skládalo ze tří posledních vysvědčení a žádná závěrečná zkouška by studenty nečekala.

Přijímací zkoušky na střední školy by podle ministrova návrhu proběhly nejdříve 14 dní po otevření škol. Přijímačky by se ale konaly pouze v jednom termínu místo dvou, jak tomu mělo být původně.

Obojí vychází z vládou schváleného návrhu, který bude ještě projednávat Sněmovna. Více zde: Plaga: Návrat do škol nejdřív v půlce května. Prázdniny a zkoušky budou

4. Kdy nakoupí výhradně senioři?

Lidé starší 65 let budou mít nově pro nákupy ve větších obchodech s potravinami vyhrazený čas od 08:00 do 10:00. Obchodů o velikosti do 500 metrů čtverečních se to týkat nebude. Změna cílí především na malé obchody v obcích.

Více zde: Doba vyhrazená pro nákupy seniorů se zase mění. Nově bude od 8 do 10 hodin

5. Budou nějaké daňové úlevy pro podnikatele?

Ministerstvo financí chce prominout červnovou zálohu na dani z příjmů u fyzických i právnických osob. Vláda také schválila návrh na prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a posunula termín pro jeho podání na 31. srpna.

V případě daňové ztráty budou moci firmy umořit případnou letošní daňovou ztrátu zpětně z loňského a předloňského zisku. Rozhodnutí bude muset ještě v úterý posvětit Sněmovna.

Více zde: Ministerstvo navrhne prominutí záloh na daň z příjmu i pozastavení EET



6. Jak to bude s „pendlery“ pracujícími za hranicemi?

Pokud budou chtít tzv. pendleři nadále pracovat v zahraničí, budou si tam muset najít ubytování. Podle vlády ideálně na tři týdny. Po návratu budou muset do čtrnáctidenní karantény. Ubytování si nebudou muset hledat pendleři na Slovensku a v Polsku.

Více zde: Hamáček chce zakázat výjezdy pendlerům, v pondělí to projedná vláda

7. Co bude se živnostníky?

Živnostníci nebudou muset po dobu šesti měsíců platit měsíční zálohy na zdravotní a sociální pojištění. Stát za ně bude odvádět minimální výši záloh. Pokud OSVČ platí více než minimum, státu to v rámci ročního vyúčtování doplatí. Tak zní návrh, který schválila vláda. Nyní poputuje do Sněmovny.



Více zde: Maláčová chce živnostníkům odpustit na půl roku důchodové pojištění

8 Co dalšího vláda schválila?

Vláda také odsouhlasila zrušení elektronické evidence tržeb po dobu nouzového stavu a tři měsíce po něm. Zároveň odsouhlasila zvýšení schodku letošního státního rozpočtu ze 40 na 200 miliard kvůli boji proti ekonomickým dopadům koronaviru.