Vyhrazená otevírací doba pro seniory komplikuje práci menším prodejnám

„V malých prodejnách, které mají zkrácené víkendové prodejní doby, může nastat situace, že již ostatní zákazníci nebudou mít časový prostor pro nákup o víkendu. Domníváme se tak, že toto dvouhodinové časové pásmo pro zákazníky by nemělo platit pro malé prodejny vůbec, nebo alespoň ne o víkendech,“ konstatuje Pavel Březina, předseda Asociace českého tradičního obchodu (AČTO).



Podle ředitele obchodního družstva Konzum Miloslava Hlavsy se měla původně vyčleněná doba pro seniory od desíti do dvanácti hodin ponechat, i přesto, že také nebyla ideální. Změna totiž přišla během jednoho dne, což logicky v pátek vyústilo ve zmatky na prodejnách.

„Otevírací doba jen pro seniory je principiálně správně. Ale když už byl vyhlášený onen čas od desíti do dvanácti, a fungovalo to, tak se to mělo nechat. Hned druhý den přišla změna a vytvořilo to zmatky,“ stěžuje si Hlavsa.

„O víkendu bude situace ještě horší. Malé prodejny mají otevřeno třeba jen od sedmi do desíti. Takže v jedné hodině, která zbude, se na prodejně budou kumulovat zákazníci, budou se tvořit fronty. A to jsme přece nechtěli,“ dodává Hlavsa.

Jedním z možných řešení je o víkendech prodloužit otevírací dobu, to ale Hlavsa neplánuje. Ještě víc by to totiž ztížilo práci prodavačkám, které stále chrání jen podomácku ušité roušky od dobrovolníků. „Když prodavačka obsluhuje v ručně šité plátěné roušce zákazníka s respirátorem, tak je to nedůstojné,“ poznamenává Hlavsa. Družstvo Konzum se naopak rozhodlo zrušit nedělní prodej v celé síti minimálně tento a příští týden.

Podle Miloše Škrdlíka, jednatele maloobchodní sítě Brněnka, měla být důchodcům vyčleněna jen jedna hodina. „Dostávám spoustu připomínek od lidí, co chodí do zaměstnání. Kvůli nařízení si totiž nemohou koupit snídani ani oběd před tím, než jdou do práce,“ uvádí Škrdlík.

„Nové časy uzavírek prodejen způsobují, že dochází ke zmatkům, konfliktům mezi staršími a mladšími zákazníky, které musí v některých případech řešit policie. Navíc kvůli tomu vznikají větší skupinky lidí, které by se jinak vůbec netvořily,“ kritizuje situaci Lukáš Němčík za síť COOP.

„Výsledkem také je, že část obyvatel v mladším věku jezdí nově do velkých měst na nákupy, kde jsou pozdější otevírací doby a restrikce vlády se tak na takové prodejny nevztahují. Výsledkem proto je, že se koncentrují právě na těchto místech,“ doplňuje Němčík.

Miloslav Hlavsa upozorňuje na ještě jeden důvod, proč situaci nepovažuje za ideální. „Na venkově jsou tisíce obchodů, kde veškerý provoz závisí na jednom nebo dvou lidech, kteří jsou neustále vystaveni potenciální nákaze. Ačkoli bychom ze dne na den mohli zavřít, tyto prodavačky dávají všanc svoje zdraví i zdraví své rodiny, protože cítí zodpovědnost. Může to působit tak, že můžeme být rádi, že vyděláváme. Naši zaměstnanci ale nasazují zdraví ve prospěch společnosti,“ uzavírá Hlavsa.

Změna byla potřeba

I přes komplikace spojené s posunutím otevírací doby pro seniory do ranních hodin byla podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáše Prouzy změna potřeba. „První den jsme viděli, že většina důchodců stejně přišla tak, jak jsou zvyklí mezi osmou a devátou. V tu chvíli dorazili také lidé, co by normálně přišli před obědem. V obchodě se tak potkalo víc lidí, než je standardní. A hlavním účelem je přeci zabraňovat srocování lidí,“ komentuje Prouza.

„Dalším důvodem bylo to, že ráno jsou obchody vydezinfikované, čisté. Dává větší smysl pouštět do nich nejohroženější skupinu z nás před tím, než se místem prožene spoustu jiných lidí,“ doplňuje Prouza.

Na otázku, zdali to nebude příliš ztěžovat práci maloobchodních sítí, Prouza odpovídá, že každému se nyní výrazně komplikuje život. „Věci jsou technicky řešitelné. Lidé jsou naštvaní, že si nestihnou ráno koupit svačinu do práce. Na druhou stranu když dám na jedno misku vah šanci, že se stovky důchodců nenakazí a neumřou a na druhou dám čerstvý rohlík ke svačině, tak je to pro mě víc než jednoznačná volba,“ uzavírá Prouza.