Vláda prodlouží zákaz pohybu, schválí úlevy pro podnikatele, pozastaví EET

Omezení volného pohybu bude vláda prodlužovat, protože zatím platí jen do 24. března do šesté hodiny ranní.



Nákupní doba pro seniory se znovu změní

Premiér Andrej Babiš v rozhovoru pro MF DNES avizoval, že vláda zřejmě opět změní vyhrazené časy na nákup pro lidi na 65 let. „U obchodů, které jsou větší než 200 m,upravíme prodejní dobu tak, že pro seniory bude vyhrazena doba od 8:00 do 10:00. Ti, kteří jedou ráno z nebo do práce, si stihnou nakoupit mezi 7:00 a 8:00,“ řekl MF DNES Babiš. U menších obchodů si to podle něj zorganizuje každá konkrétní prodejna s tím, že majitel prodejny bude muset při nákupu upřednostnit seniory nad 65 let.

Podle ministra vnitra Jana Hamáčka z ČSSD vláda projedná zákaz jízd pendlerů za prací do zahraničí. „Chápu, že lidé mají hypotéky, živí rodiny. Pro mne už je ale to riziko příliš veliké,“ řekl Hamáček.



Dosud pro pendlery platí výjimka, mohou zajíždět sto kilometrů za hranice. Zrušit výjimku chce i šéf krizového štábu Roman Prymula.

Ministryně financí Alena Schillerová navrhne novelu zákona o státním rozpočtu kvůli dopadům šíření koronaviru. Chce zvýšit schodek rozpočtu ze 40 na 200 miliard korun. Vláda projedná i návrh Schillerové na pozastavení elektronické evidenci tržeb po dobu trvání nouzového stavu a následujících třech měsíců.



Ministři rozhodnou i odpuštění pojistného OSVČ

Ministři budou probírat odklad záloh podnikatelů na zdravotní a sociální pojištění na půl roku, jak navrhuje ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Celková opatření vlády při podpoře ekonomiky a snaze udržet zaměstnanost jsou podle ministryně financí kurzarbeit pro otevřené provozy, náhrada mzdy pro uzavřené provozy, odpuštění pojistného u podnikatelů, rozšíření ošetřovného, bezúročné úvěry pod podnikatele a záruky za úvěry.

V Česku zemřel první pacient nakažený koronavirem. Pětadeva.desátiletý muž byl hospitalizován v Praze v Nemocnici Na Bulovce. Neležel na jednotce intenzivní péče a měl jiná přidružená onemocnění. „Řekl bych, že spíš zemřel s koronavirem, než na koronavirus,“ sdělil náměstek ministra zdravotnictví Prymula. Celkem bylo v Česku v neděli 1 120 prokázaných případů nákazy novým typem koronaviru