Rodiče se budou moci na ošetřovném vystřídat, Maláčová to podpořila

Vláda navrhla, aby na ošetřovné měli nárok rodiče dětí do 13 let a to po celou dobu uzavření škol.



Část opozice bude ve Sněmovně prosazovat, aby rozšíření ošetřovného bylo větší a odklad EET delší, než navrhla vláda. „Vnímáme, že je potřeba rodičům dětí ještě více. Budeme chtít navýšit ošetřovné na 80 procent náhrady mzdy,“ řekla předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Navýšit ošetřovné chtějí podle předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky také lidovci a ODS.



„Nesmíme připustit, aby rodiče školáků propadli do nouze. Do budoucna tím zamezíme mnohem větším výdajům,“ uvedla šéfka TOP 09 Pekarová Adamová před mimořádnou schůzí Sněmovny.

Poslanci budou hlasovat také o pozměňovacích návrzích, aby na ošetřovné měli nárok lidé se školáky do 15 let, nebo aby rodič, který zůstane doma se školákem, jako ošetřovné dostával až 100 procent platu. To ale nemá podporu vlády ani komunistů, kteří ji podporují. Možnost, že to projde, je minimální.