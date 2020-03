Lidé na nákupech nedodržují rozestupy, dál sahají na pečivo holýma rukama

Postarší dáma se už pět minut přehrabuje v koši s oblečením. Pak prohlédne vedle zlevněné zboží a popojede ke stojanu s různým kuchyňským nádobím, noži a příbory. Nic si nevezme, třebaže v rukou měla dobře deset výrobků a pověsila je zpátky na háčky.



Zákaznice pak zamíří k pečivu, bez rukavic nabere do pytlíku rohlíky a jde ke kase, kde stojí těsně za dalším zákazníkem. Rozestup mezi nimi není ani metr.



„Na pečivo někteří sahají i bez rukavic, které nám začínají docházet. Klid byl jen v prvních dnech po vyhlášení karantény, kdy lidé měli strach a zkrotli,“ říká jedna z prodavaček supermarketu Lidl.

„Teď je vše při starém, často nám nadávají, když je nechceme vpustit do obchodu v hodinách vyhrazených pro seniory a podobně. Už jsme zoufalí, unavení a na směny nás chodí málo, hodně lidí je na neschopence nebo doma s dětmi. Prostě lidem chybí disciplína a rozum,“ popisuje prodavačka.

Jak je to s pečivem Čerstvé pečivo se prodává buď zabalené, nebo dál nezabalené. V druhém případě musí prodejna zajišťovat kromě igelitových sáčků také rukavice. To už bylo v supermarketech a hypermarketech běžné před epidemií. Na potřebu využívat rukavice jsou nápisy s upozorněním, případě se to hlásí i průběžně z amplionů.

MF DNES navštívila například supermarket Albert na Pálavském náměstí v Brně, kde se ve slevových akcích a zvýhodněném zboží nejvíce zdržovali senioři, rozestupy alespoň na dva metry u kas nedodržoval nikdo, v Lidlu v Roudnici nad Labem zase chyběly v zásobníku jednorázové rukavice a u pokladen byl mezi lidmi také maximálně metr.

„Je mi to velmi nepříjemné, jak lidé nedodržují odstup a lepí se na sebe. Mám z nákazy obavu, proto chodíme nakupovat opravdu jednou za týden a snažím se co nejdříve odsud zmizet. S manželem se střídáme, kdo půjde na nákup, jinak se snažíme opravdu nikam nechodit a s nikým se nepotkávat,“ řekla zákaznice v obchodě Tesco v Písku Jana Břicháčková.

Používáte igelitové rukavice či aspoň sáčky k nabírání čerstvého pečiva? celkem hlasů: 1151

V Tesku v pražském Edenu bylo o víkendu jak v poledne, tak k večeru zhruba stejné množství zákazníků jako před pandemií. Jediným rozdílem oproti normálu tak bylo jen to, že po každém použití samoobslužných pokladen k nim přiběhl zaměstnanec a vydezinfikoval je.



Někde – jako třeba před supermarketem Tesco v Jičíně – bylo už podle parkoviště vidět, že nakupuje stejně lidí jako v běžné dny. Parkoviště bylo ze tří čtvrtin plné, stejně tak obchody. „Já bych osobně zavedl otvírací dobu jen do 18 hodin a o víkendu zavřeno. Dříve to tak bylo a také jsme zvládli si nakoupit. Jenže lidé si zvykli chodit denně a běžet pro cokoliv, nevadilo by mi, kdyby i toto vláda omezila, pokud by to mělo pomoci ukázněnosti lidí,“ řekl zase Jaroslav Urban ze Strakonic.

Policie už řešila i několik incidentů, kdy jeden zákazník okřikl druhého kvůli nedodržování hygienických opatření – když pečivo bral holou rukou. Právě tomu chtěl zabránit Kaufland, zavedl proto balení chleba i rohlíků. Ty balí po pěti kusech, ceny zůstaly stejné.

„Kusové nebalené pečivo v tuto dobu kupuje zhruba polovina lidí než jindy. Bylo to vidět v podstatě okamžitě,“ popisuje jedna z prodavaček Kauflandu ve Strakonicích. Podobně se zachoval Globus – ten téměř všechny produkty vlastní výroby začal okamžitě balit do speciálních fólií.

U pokladen budou čáry značící rozestupy

Tesco teď zavádí další nová opatření – na podlaze u pokladen se objeví čáry, které budou značit rozestupy ve frontách podle doporučení hygieniků, lidé budou v prodejnách dostávat letáky upozorňující, jak se mají v obchodech chovat.

„Právě to už je například v Edenu a postupně to zavádíme i v dalších prodejnách. Z našich čísel je ale patrno, že do obchodů chodí méně lidí, ale nakupují třeba pro širší rodinu, a tudíž dělají větší nákup,“ řekl mluvčí Tesco Václav Koukolíček.

Čáry na podlahy chystá v nejbližších dnech i Lidl. Naopak supermarkety Billa apelují na lidi – interním rádiem – aby dodržovali hygienická doporučení a vládní omezení.

„Pro nás třeba dělat na podlahu puntíky, jaké rozestupy mají lidé dodržovat, by nemělo smysl, protože máme menší prodejny než jiné řetězce a museli bychom opuntíkovat celé prodejny. Když ale naše bezpečnostní agentura vidí, že je obchod plný, apeluje na další lidi, aby vyčkali, stejně tak když vidíme, že se tvoří už dlouhé fronty u kas, otevíráme další. Můžeme jen doporučovat, vláda nám mandát omezovat počet zákazníků nedala,“ říká mluvčí Billy Dana Bratránková.

Dodržujete v obchodech doporučené rozestupy?

Ano 205 Ne 16

Kvůli pandemii však část lidí změnila své návyky a začali častěji chodit do menších obchodů, kde je méně zákazníků. „Je to znát, přicházejí lidé, které neznáme, a sami říkají, že raději vybírají menší obchody než se potkávat s velkým množstvím lidí v supermarketu. Překvapivě jsou to většinou mladší zákazníci než senioři,“ popisuje prodavačka v potravinách u Velkého náměstí v Písku Jana Lešková. Vláda také včera znovu změnila hodiny, které budou mít senioři vyhrazeny na nákup. Nově to bude od 8 do 10 hodin, dosud to bylo o hodinu dříve.