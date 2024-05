Horečka kolem birkinek pro mileniály trvá, vznikla i háčkovaná verze kabelky

Ačkoliv se taška začala prodávat v roce 2020, její prodeje se výrazněji rozběhly až v roce 2022. Popularitě přispělo video Caitlin Phillimoreové, která kabelku představuje na svém TikToku a vytahuje z ní řadu položek, mezi kterými jsou parfém, sluchátka, fotoaparát či je injekční roztok v předplněném peru EpiPen. „Kupte si tuto tašku Uniqlo,“ vzkázala ve svém příspěvku.

Video se začalo po internetu rychle šířit. „To byl okamžik, kdy jsem si uvědomila sílu sociálních sítí,“ říká pro agenturu Bloomberg Kanoko Takenokučiová ze společnosti Uniqlo. „Namísto pouhého zveřejňování reklam naší společnosti bychom měli vyrábět produkt, který zákazníci opravdu milují, rozšíří se a vytvoří se cyklus, kdy zákazníci budou nakupovat stále více,“ doplňuje.

„Zákazníci oceňují, že taška od Uniqlo je mnohem levnější než značkové tašky a že produkt má stále hodnotu,“ uvádí ke kabelkám analytik společnosti Iwai Cosmo Securities, která poskytuje finanční služby.

Mateřská společnost celosvětového oděvního řetězce Uniqlo, společnost Fast Retailing, odmítla poskytnout agentuře Bloomberg údaje o prodejích. Tvrdí však, že taška stále patří mezi nejprodávanějšími produkty hned na několika trzích, kde firma působí. Celkově společnost předpovídá nárůst tržeb o 9,5 procenta na 3,03 bilionu jenů (455,1 miliardy Kč) za fiskální rok končící v srpnu, jelikož firma pokračuje v expanzi mimo Japonsko.

Jak udržet originalitu

Myšlenka vytvořit originální minikabelku vznikla v roce 2019. Společnost chtěla vytvořit tašku, která by byla kompaktní a vešlo by se do ní mnoho věcí. Prototyp tehdy testovalo asi 30 zaměstnanců. Chtěli se ujistit, že dokáže unést věci denní potřeby, jako je velká peněženka nebo láhev s vodou, a také menší předměty ve vnitřních kapsách.

„Taška se dá snadno použít v každodenním životě každého včetně mužů, žen, prarodičů nebo dětí,“ uvádí Takenokučiová. Dodává, že za takovou cenu se podle ní podobné kvalitní tašky neprodávají. V Japonsku vyjde standardní verze tašky Uniqlo na 1 500 jenů (260 Kč). V USA se prodává za zhruba 20 dolarů (465 Kč).

Uniqlo se nyní snaží o to, aby její tašky byly stále originální. Společnost už začala prodávat edici tašek v pastelových barvách a také tašky vyrobené z jiných látek nebo materiálů, mezi nimi je manšestr i umělá kůže. Představila také háčkovanou variantu.

„Často slyším lidi říkat: Už mám tři, ale koupil jsem si další,“ říká Takenokučiová z Uniqla. „Aby lidé produkt milovali, musíme pořádně přemýšlet a stále přicházet s novými nápady, pro zákazníky je to součást celé zábavy,“ doplňuje.

Součástí strategie společnosti jsou také regionální nabídky. Například v nově otevřeném obchodě v Edinburghu si mohou zákazníci koupit tašku s výšivkou plechovkové skotské limonády Irn-Bru.

S úspěchem nicméně přicházejí i snahy jiných kabelky napodobit. Koncem loňského roku společnost Fast Retailing zažalovala čínského prodejce oblečení Shein. Obvinila ho z toho, že prodává napodobeniny jejich kabelek. Firma požadovala okamžité zastavení prodeje a také náhradu škody. Společnost Shein uvedla, že v současné době tuto záležitost vyšetřuje.

Společnost Fast Retailing také loni v září vydala prohlášení, v němž varovala zákazníky před padělky a napodobeninami, které se prodávaly v obchodech, které nemají s Uniqlo nic společného.