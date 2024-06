Sběratelé jsou v pohotovosti. Do oběhu jdou první bankovky s králem Karlem

Král Karel III. bude teprve druhým panovníkem, který se objeví na platidlech Bank of England, prvním byla v roce 1960 královna Alžběta II. Každá bankovka má své jedinečné sériové číslo, které ji identifikuje a datuje pomocí čtyřmístného prefixu. Pro každý prefix je vytištěno 999 000 kusů v číselné řadě od 000001 do 999000. Bank of England potvrdila, že Jeho Veličenstvu byla 9. dubna předána jedna bankovka sériového čísla 000001 od každé nominální hodnoty.

Cenný sběratelský artikl

„Nové bankovky jsou pokračováním naší polymerové série a sériová čísla navazují na poslední vytištěné s královnou Alžbětou II.“, uvedl mluvčí Bank of England. Právě první kusy od každé série jsou nejcennějším sběratelským artiklem. Průzkum navíc odhalil, že právě z tohoto důvodu si více než třetina Britů, což odpovídá přibližně 20 milionům dospělých, hodlá ponechat svou první bankovku s králem Karlem jako historickou památku anebo pro případ, že by se stala sběratelským artiklem. Informovala o tom agentura Reuters.

Z dvou tisíc Britů tázaných v průzkumu jich 15 procent uvedlo, že si nové bankovky ponechají, jakmile se jim dostanou do rukou. V budoucnu je pak hodlají prodat na eBayi nebo v aukci za větší peníze, než je jejich nominální hodnota, zejména pokud budou mít nízké sériové číslo. Získat sériové číslo nižší než 20 je mimořádně vzácné, zní od sběratelů.

„V závislosti na sériovém čísle lze předpokládat, že nejnižší sériové číslo pětilibrovky by mohlo vynést 250 až 500 liber, zatímco ty v hodnotě 10 a 20 liber by se mohly vydražit za 500, resp. 1 000 liber. Ta v hodnotě 50 liber by pak mohla vyjít dokonce na několik tisíc liber,“ říká Arnas Savickas, vedoucí oddělení bankovek ve společnosti Spink & Son, která se dražbami bankovek zabývá.

Zájem je i v Asii

Bankovky s nízkými sériovými čísly se pravděpodobně dostanou také do rukou premiéra a kancléře, jako to bylo v případě nízkých sériových čísel těch s královnou Alžbětou II. Kromě kusů s výjimečně nízkými sériovými čísly budou velmi žádané i ty, jejichž čísla se shodují s daty narození sběratelů, anebo ty mající nějaký vztah k samotnému designu platidla.

„Zvláštní zájem o platidla, která mají v sériovém čísle osmičku, projevují například také kupci v Číně a Japonsku,“ říká Olivia Collierová, specialistka dražební společnosti Spink & Son.

I když si 15 procent populace hodlá platidla s králem Karlem ponechat a dále je prodávat na eBayi v naději, že jejich hodnota prudce vzroste, odborníci uvádějí, že se s dalším prodejem bankovek s nejnižšími sériovými čísly na internetu setkávají jen zřídka. „Lidé si kusy s nízkými čísly ponechávají, pokud je najdou nebo na ně narazí. Vědí, že jsou hodnotné, a tak je velmi těžké je najít v oběhu,“ uzavírá podle Reuters dražební odbornice.