Neznají jistoty ani finanční budoucnost. Generace Z v zoufalství utrácí za luxus.

Na čem vlastně záleží, říkala si 24letá Nia Hollandová, když utratila 2 500 dolarů (asi 58 000 Kč) za vintage kabelku Chanel, a vyčerpala tak své úspory. Na postgraduálním studiu si přivydělávala trochu peněz výzkumem. Věděla, že by své peníze mohla utratit lépe, ušetřit je nebo investovat. Koupě luxusní kabelky z jehněčí kůže s 24karátovým řetízkem jí ale zlepšila náladu.

„Ekonomika nestojí za nic, globální oteplování, neustálé politické a sociální nepokoje na celém světě,“ říká Hollandová, kterou rodina finančně podporuje na doktorátu z pedagogiky a psychologie na Michiganské univerzitě. „Je prostě jednodušší utrácet peníze za věci, které vám přinesou okamžité uspokojení,“ dodává mladá žena.

Když se lidé ocitnou v ekonomicky nejisté situaci, obvykle začnou omezovat výdaje. Mladší generace ale stále častěji dělají pravý opak, protože si myslí, že jejich finanční budoucnost je odsouzena k zániku, ať se děje, co se děje. Dosažení velkých finančních cílů jim totiž komplikují vyšší dluhy za studentské půjčky, vyšší životní náklady a změny na trhu práce.

„Je to způsob, jak se s tou situací vyrovnat – i když ne ten nejzdravější,“ říká Courtney Alevová, finanční poradkyně ze společnosti Credit Karma.

Pocity fatalismus prohloubil i covid

Tento fatalistický přístup k utrácení ale není zdaleka nový. Profesor ekonomie Stephen Wu z Hamilton College ve státě New York publikoval v roce 2004 výzkum, kde uvádí, že ti, kteří mají pocit, že v jejich finančním úspěchu hrají významnou roli štěstí a další vnější faktory, méně často spoří.

Ekonom tvrdí, že pocity fatalismu a protichůdné výdajové návyky se v posledních letech staly běžnějšími, zejména po pandemii a velké recesi. Tehdy si lidé začali uvědomovat, že „velkou část svých úspěchů a neúspěchů nemohou ovlivnit,“ říká Wu.

To je i případ 26letého Adriana Siegy, který nedávno utratil poslední úspory, aby si koupil napodobeninu kabelky Burberry, která se objevila v populárním seriálu HBO Boj o moc.

Kabelky značky Burberry proslavil také seriál Boj o moc.

Siega se v roce 2019 přestěhoval z Filipín do New Yorku s cílem dostat se na vysokou školu, najít si práci a koupit si dům. Postupem času však cítil, že se mu sny o vlastním bydlení vzdalují. I když doufá, že letos konečně nastoupí na vysokou školu, stále žije u své matky, která ho finančně podporuje.

„Před třiceti lety stál byt v Elmhurstu 90 000 dolarů a teď je to 400 000 dolarů za jednu místnost; to je šílené,“ říká Siega, který pracuje jako asistent osobní péče. Zatím se tedy soustředí na to, co „momentálně potřebuje“ – jako jsou přípravky na péči o pleť, námořnický kabát a padělaná kabelka Hermes 35cm Birkin Gold Togo za 1 088 dolarů.

Podle 27leté Marie Melchorové, která vytváří obsah zaměřený na finanční vzdělávání pro generaci Z na sociální síti TikTok, se nákladné nákupy mohou jevit jako chyba. Pokud se však člověk vzdal snu o životě na předměstí s dětmi, nemusí to být nutně pravda. V příspěvku na tiktoku s více než 1,8 milionu zhlédnutí říká absolventka Yaleovy univerzity, že když se starší lidé ptají, jak si mladí lidé mohou dovolit věci, které si oni sami nikdy nekoupí, je to podle ní proto, že si prostě nic jiného dovolit nemohou.