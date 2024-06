Soud v Georgii pozastavil přípravu procesu s Trumpem v kauze ovlivňování voleb

Zdržení procesu způsobil milostný vztah Willisové se členem týmu obžaloby Nathanem Wadem. Soudce již v březnu nařídil kvůli vyloučení střetu zájmů Wadeovi případ opustit. Obhájci Trumpa a dalších obžalovaných se s tím však nespokojili a odvolali se proti jeho rozhodnutí, že Willisová může jako prokurátorka na kauze dále pracovat.

Na odvolací slyšení by podle AP mělo dojít v říjnu, pokud jej soud uzná za nutné. Soudce by verdikt o dalším působení Willisové měl sdělit nejpozději v březnu. Poté bude možno podat odvolání k nejvyššímu soudu Georgie. Do ukončení odvolacího soudu by příprava samotného hlavního líčení procesu neměla pokračovat.

Trump se tak s jistotou vyhne tomu, aby se dozvěděl další verdikt v některé ze svých kauz ještě před listopadovými prezidentskými volbami. V nich se hodlá ucházet o návrat do Bílého domu a s velkou pravděpodobností se utká se současným prezidentem Joem Bidenem.

Velká porota v Georgii loni v srpnu schválila obžalobu proti Trumpovi a 18 jeho spojencům, které prokuratura viní ze zločinného spolčení s cílem zvrátit Trumpovu volební porážku z roku 2020. Exprezident čelí obžalobě i v dalších třech případech. V jednom z nich, týkajícím se falšování finančních záznamů ve snaze skrýt platby pornoherečce za mlčení před volbami v roce 2020, již porota shledala Trumpa vinným.