Česko sází na biometan. Už brzy má nahradit velkou část zemního plynu

Podle ředitele Business Developmentu GasNet Filipa Dostála dodává aktuálně biometan do distribuční sítě v Česku šest výroben. „Měsíčně vtlačí do našich plynovodů zhruba 250 tisíc kubíků. To je ale s ohledem na potenciál země stále velmi málo. Česko potřebuje nastavit funkční řešení státní podpory jak pro výrobu biometanu, tak pro jeho využití – zejména v sektoru teplárenství, průmyslu nebo dopravy,“ říká Dostál.

Mluvčí společnosti Aleš Gregorovič dodává, že GasNet má podepsaných dvacet smluv o připojení a eviduje přes padesát dalších zájemců, kteří mají projekt v různé fázi přípravy.