Z šéfa zahraničního výboru ministrem pro vědu? TOP 09 vybírá ministra

Bývalý místopředseda TOP 09 je politický univerzál – v minulosti byl dvakrát náměstkem – nejprve na ministerstvu spravedlnosti a pak i na zdravotnictví.

Jako krajský zastupitel Plzeňského kraje se účastnil v Plzni výročí osvobození města americkou armádou a nyní má šanci se přesunout na post uvolněný po demisi ministryně Heleny Langšádlové.

S ní se také v pondělí sešel. „Pro mě bylo důležité, abych slyšel její názor, jak ona vnímá tu situaci, jestli tam, ať už nastoupí kdokoliv, tak jestli existují nějaká ta slabá místa,“ řekl Ženíšek ČT.

Marek Ženíšek @zenisek_m Bez odvahy a odhodlanosti není svobody.

Platí to i dnes. Díky Ameriko✌️🇨🇿🤝🇺🇸

Na post po Langšádlové měl původně nastoupit prorektor Slezské univerzity v Opavě Pavel Tuleja, ale v pátek se kandidatury vzdal poté, co byly zveřejněny informace, že publikoval v takzvaných predátorských časopisech, a také kvůli kritice kvality jeho odborné práce.

„My vás určitě budeme informovat, jakmile kandidáta vybereme, nechci říkat přesný termín. Máme vícero kandidátů, nechci spekulovat o jménech,“ uvedla v pondělí předsedkyně Sněmovny a TOP 09 Pekarová Adamová. Osobně očekává, že předsednictvo ke jménu, které nabídne TOP 09 do vlády, dospěje.

Místopředseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel, o němž se také od začátku hledání nového ministra hovoří jako o možném kandidátovi, na otázku, zda dostal nabídku do vlády a pokud ano, zda ji zvažuje, přijal či odmítl, reagoval zdrženlivě. „Nerad bych to komentoval, nezlobte se. Předsednictvo bude o kandidátovi na ministra jednat v úterý, výkonný výbor ve čtvrtek. Pak bychom to měli zveřejnit. Pokud se dohodneme,“ uvedl pro iDNES.cz Havel.

Helena Langšádlová na pozici ministryně pro vědu, výzkum a inovace skončila kvůli nespokojenosti TOP 09 s prezentací výsledků v resortu. Rozhodnutí rezignovat oznámila na konci dubna. Uvedla, že končí kvůli tomu, že svou práci podle vedení své strany neuměla lépe prodat a neměla „lajky“.

Langšádlová podle Pekarové Adamové dávala více úsilí do obsahové části práce než prezentaci navenek, i taková prezentace je ale práce ministra, zdůraznila šéfka vládní strany, jejíž preference už spadly na 3,5 procenta.