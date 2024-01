Většinou se píše, že by Kalousek mohl stát v čele nějaké nové politické strany, kterou by uznávaný stratég mohl založit.

Ne, že by to v uplynulých letech Kalousek nezkoušel, byť v prezidentské volbě to chtěl zkusit „na vlastní triko“ beze strany a do europarlamentu hodlal proniknout na kandidátce koalice SPOLU.