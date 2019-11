TOP 09 vybírá, zda ji místo Pospíšila povede Pekarová Adamová nebo Czernin

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Nového lídra TOP 09 dostane ve chvíli, kdy by ji posledního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění volilo 3,5 procenta voličů, což by nestačilo na vstup do Sněmovny. Strana, která má nyní sedm poslanců, jedná o možnostech předvolební spolupráci s hnutím STAN, KDU-ČSL a ODS. To podporují oba kandidáti na předsedu.

Pospíšil, který kandiduje jen na funkci řadového místopředsedy, v rozlučkovém projevu na sněmu vybídl nového předsedu, ať jím bude kdokoli, aby pokračoval v jednání o co nejužší spolupráci opozičních pravicových stran. „Jedině když se spojíme, jsme schopni oligarchu porazit,“ prohlásil Pospíšil v narážce na premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše.

Sám Pospíšil podporuje zvolení liberálně orientované Pekarové Adamové, která by se v případě úspěchu při volbě stala jedinou ženou v čele parlamentní politické strany. Pekarová Adamová chce klást důraz na co nejrychlejší přijetí eura místo české koruny, na ekologická témata, modernizaci školství a obranu živnostníků, malých a středních podnikatelů.

Konzervativněji laděný senátor za Jičínsko Tomáš Czernin, který na rozdíl od Pekarové Adamové odmítá přijetí zákona o tom, že by manželství mohli uzavírat také homosexuální páry, se chce více zaměřit na podporu venkova a na venkovské voliče. Řekl o sobě iDNES.cz, že určitě nepatří do „pražské kavárny“.

Komu fandíte víc, aby se dostal do čela TOP 09?

Jedním z problémů TOP 09 totiž je, že za deset let existence její podpora u veřejnosti dramaticky klesla a silnou pozici si udržuje především v hlavním městě. V Praze je TOP 09, která kandidovala za Spojené síly pro Prahu, v koalici s Piráty a uskupením Praha Sobě, který vytvořil poslanec Jan Čižinský.

Czernina hned po oznámení kandidatury podpořili šéf poslaneckého klubu Miroslav Kalousek a další z bývalých předsedů Karel Schwarzenberg. Kalousek přišel s tím, že ten, kdo prohraje při volbě předsedy, má být prvním místopředsedou, a Czernin s Pekarovou Adamovou mají vytvořit tandem, který stranu povede.



Na místopředsedy nominovaly krajské organizace například senátora Herberta Paveru, někdejšího ministerského náměstka Tomáše Tesaře, dosavadního místopředsedu Marka Ženíška a starostu Roztok u Prahy Jana Jakoba.