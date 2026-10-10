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Jan Čižinský

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  22:59aktualizováno  17. října 16:29

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Jan Čižinský ve volebním štábu uskupení Praha sobě. (6. října 2018) | foto:  Dan Materna, MAFRA

Pedagog Jan Čižinský byl v letech 2017 až 2021 poslancem zvoleným za KDU-ČSL. Od roku 2014 je zastupitelem Hlavního města Prahy. Od listopadu 2014 zastává post starosty Prahy 7. V senátních volbách 2026 postoupil v Praze 1 do druhého kola, kde prohrál se spisovatelem Jiřím Padevětem.

Byl členem KDU-ČSL. Působil jako asistent Cyrila Svobody a Mariana Jurečky.

Do politiky vstoupil v komunálních volbách v roce 1998. Tehdy neúspěšně kandidoval jako nestraník za KDU-ČSL do zastupitelstva Prahy 1. Uspěl až v roce 2014 v komunálních volbách v Praze 7, kdy vedl kandidátku iniciativy PRAHA 7 SOBĚ, a stal se starostou Praha 7. Ve stejných volbách byl zvolen za KDU-ČSL do pražského zastupitelstva.

Jan Čižinský vystudoval historii a latinu na Filozofické fakultě a politologii a mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlově v Praze. Pracoval jako učitel na základní a střední škole, byl vedoucím skautského oddílu Jeleni v Břevnovském klášteře.

Je ženatý a má tři dcery. V komunální politice se angažuje i jeho bratr Pavel Čižinský.

Pražský zastupitel, lidovec Jan Čižinský, za volený za Trojkoalici KDU-ČSL, zelených a Starostů a nezávislých.
Jan Čižinský (uprostřed) oslavuje ve volebním štábu uskupení Praha sobě v pražském Vnitroblocku. (6. října 2018)
Jan Čižinský oslavuje ve volebním štábu uskupení Praha sobě v pražském Vnitroblocku. (6. října 2018)
Jan Čižinský v primátorské volební superdebatě iDNES.cz. (26. září 2018)
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Témata: Aleš Veselý, architekt, Deník N, Expo 58, Facebook, Graffiti, Jan Čižinský, Jiří Pospíšil, Jiří Zlatuška, magistrát, městský park, Michal Sedláček, Národně socialistická německá dělnická strana, Petice, policie, Povodí Vltavy (státní podnik), Starostové a nezávislí (STAN), Svobodní, štěrk, Tomáš Portlík

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