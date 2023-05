Změny v dozorčích radách pobuřují opozici, známá jména rozdělují koalici

Ten je dlouhé roky vlivnou postavou v pražské ODS a nově měl usednout v dozorčí radě Pražské plynárenské (PPAS), kterou má spolu s celou energetikou ve své gesci primátor Bohuslav Svoboda (ODS).

Vladimír Schmalz (2020)

„Jestli do dozorčí rady městské společnosti dosadí pana Schmalze, tak se můžou dále připravit i pánové Rittig, Janoušek a Hrdlička,“ říká lídr Prahy sobě Jan Čižinský.

Polovičaté změny

Původní plán byl odvolat na mimořádném jednání rady před konáním dubnového zastupitelstva tři členy dozorčí rady Pražské plynárenské a nahradit je třemi novými. Zároveň navržený tisk počítal s rozšířením dozorčí rady společnosti z 9 členů na 12.

Nakonec ale rada přijala pouze okleštěné usnesení. Místo tří členů odvolala pouze dva, mezi nimi například Iva Kramoliše nominovaného Prahou sobě, ale naopak prozatím ponechala ve funkci místostarostu Prahy 8 Tomáše Hřebíka (STAN).

Ze třech navržených se členem dozorčí rady PPAS stal pouze místostarosta Prahy 2 Jan Recman (ODS). Jméno Vladimíra Schmalze a také Tomáše Kaplana (KDU-ČSL) ve schváleném usnesení chybí. Zmizel z něj také třetí bod, kterým se měla dozorčí rada rozšířit.

Jestli dosadí pana Schmalze, tak mohou i pana Rittiga, Janouška a Hrdličku. Jan Čižinský, lídr Praha sobě

„Z našeho pohledu je nominace pana Schmalze velmi nešťastná,“ říká Viktor Mahrik (Piráti), předseda magistrátního výboru pro technickou infrastrukturu a vybavenost. Důvodem, proč se k celé věci Piráti takto staví, je kauza kolem vodní nádrže Džbán, která vyeskalovala začátkem loňského roku. Schmalz totiž přes maltskou společnost Molepo Holding Limited spoluvlastní firmu Molepo, která v roce 2012 koupila pozemky kolem nádrže.

Molepo začátkem roku 2022 oznámilo, že musí uzavřít koupaliště Džbán pro veřejnost kvůli havarijnímu stavu areálu. Jednatel Molepa Jiří Němec zároveň uvedl, že společnost není schopná areál zrekonstruovat bez toho, aby zároveň zahájila výstavbu u Evropské ulice, které se brání Praha 6 i magistrát.

„Je otázkou, zda pan Schmalz, který takto město skrze Molepo vydírá, bude schopen v městské společnosti hájit zájmy Pražanů a města,“ říká Mahrik. Společnost opakovaně tvrdí, že nikoho nevydírá, ale areál nelze opravit bez vize budoucnosti celé lokality a jistoty, že se bude jednat o návratnou investici.

O obsazení dozorčí rady PPAS budou muset členové koalice ještě vyjednávat. „Zeptejte se mě, až to bude,“ odpověděl Svoboda na dotaz, proč by se měl právě Schmalz stát členem rady. Rozšířit počet členů by ale podle něj měli radní už na svém úterním jednání.

Nafouknuté rady

V některých dalších městských firmách už k navýšení počtu členů dozorčích rad došlo. O jedno místo se rozšířila rada například ve společnosti Obecní dům nebo také ve firmě Operátor ICT.

„Počet členů dozorčí rady se navyšoval na základě koaliční smlouvy. Zároveň víme, že koalice i opozice má zájem na rozvoji Operátora ICT, takže mu chceme dát maximum,“ vysvětluje radní pro inovace a Smart City a IT Daniel Mazur (Piráti).

Místo 9 členů má nově 12 i kontrolní orgán Pražských služeb, které má pod sebou náměstkyně pro životní prostředí Jana Komrsková (Piráti). „Jedná se o druhou největší městskou společnost po dopravním podniku, a ta by měla mít co největší kontrolu,“ míní Komrsková.

V dozorčí radě Pražských služeb přibylo jedno místo pro nominanta koalice, další povinně zřizované pro zástupce zaměstnanců a také jedno pro člena opozice. Právě křesla pro opozici jsou částečným důvodem, proč se rady rozšiřovaly.

„My jsme samozřejmě rádi, že byla opozice připuštěná do dozorčích rad. Je to i nějaká prevence proti různým aférám, jako byl Dozimetr. Dopředu jsme ale nevěděli, že se budou rady zvětšovat, což budou hájit tím, že tam pouští opozice. Jinak bychom s tím nesouhlasili,“ říká předseda hnutí ANO v Praze Ondřej Prokop.

Podle mínění Čižinského, jehož strana má například své zástupce v dozorčí radě dopravního podniku, v Technické správě komunikací nebo ve společnosti Výstaviště Praha, mohlo dojít k zapojení opozice i bez rozšiřování.