Developer chce u Přerova stavět haly za tři miliardy, pracovat tu má 2 500 lidí

Jednu z nejmodernějších průmyslových zón v Česku chce mezi areálem bývalých strojíren a místní částí Henčlov začít stavět developer RC Europe v roce 2026, hotovo by mělo být do dvou let.

Firmu do lokality mezi Přerovem a letištěm v Bochoři u cesty do Troubek přilákalo i blížící se dokončení posledního úseku dálnice D1 vedoucího v sousedství města, jejž areál napojí na mezinárodní dálniční síť. Přerovští radní už plánům otevřeli cestu schválením prodeje posledních klíčových pozemků. Smlouvu s ním představitelé města podepsali dnes ráno.

„Po dostavbě dálnice bude Přerov ještě významnějším městem, než je. A už dnes vidíme, že to má vliv na investory, kteří sem přicházejí se svými nabídkami. Společnost RC Europe je jednou z nich. Přinese pracovní příležitosti a my očekáváme, že se tím zvedne potenciál ekonomicky aktivních lidí, kteří do města přijdou za prací – a třeba se tu i usadí a navýší počet obyvatel,“ řekl primátor Petr Vrána (ANO).

Peníze za pozemky město dostane na účet poté, co firma získá na stavbu průmyslové a logistické zóny stavební povolení.

„Za tyto pozemky získá Přerov do rozpočtu velmi významné prostředky ve výši několika desítek milionů korun,“ naznačil projektový manažer RC Europe Jan Strejček.

Trhu práce vysátého velkoskladem Amazonu se developer nebojí

Průmyslová zóna u Přerova leží podle zástupců firmy na strategickém a výjimečném křížení dálniční sítě, a jedná se tudíž o lokalitu s velkým potenciálem.

„Chceme sem přivést zajímavé nájemce z odvětví s vysokou přidanou hodnotou, jako je lehký průmysl, strojní výroba, nebo silného partnera z řad nadnárodních logistických společností,“ nastínil Strejček, jenž s ohledem na probíhající jednání nechtěl být konkrétnější. Naznačil však, že firma nyní jedná s možnými zájemci z USA a Francie.

Podle šéfa krajské hospodářské komory Bohuslava Švamberka lze předpokládat, že po dokončení nové zóny nastane totéž, co v případě Amazonu, tedy že se firmy budou o lidi ještě víc přetahovat a některé se kvůli tomu mohou dostat do personálních potíží.

„Na jednu stranu je dobře, že vznikají nová pracovní místa, na druhou to bezpochyby povede ke zvýšení konkurence, tlaku na zaměstnavatele a růst mezd. Naláká ten, kdo nabídne lepší podmínky,“ míní.

Toho, že by pro své haly i v souvislosti s distribučním skladem Amazonu v sousedním Kojetíně nesehnala kvalifikované zaměstnance, se RC Europe nebojí.

„Náš koncept je velmi odlišný, cílíme i na rozdílné typy zaměstnanců s jinou kvalifikací. Z tohoto důvodu by neměl být problém pracovníky pro naši zónu sehnat. Navíc je v regionu velká tradice průmyslové výroby,“ reaguje Strejček.

Dálnice je klíčová i při shánění zaměstnanců

S posledním zmíněným bodem souhlasí i Švamberk. „Přerov vždycky byl a je strojírenské město, takže v tomto směru se tam nějací zaměstnanci určitě najdou. Pokud by však šlo o klasickou logistiku a byli by potřeba řidiči, tak v tom by určitě problém byl. Už teď v Olomouci nebo Prostějově řidiči nejsou, a to ani autobusů a tramvají, natož kamionů,“ varuje Švamberk.

Velkým plusem je v tomto směru právě dálniční napojení, díky němuž mohou do průmyslové zóny na okraji Přerova snadněji dojíždět lidé i z velkých vzdáleností – nabízí se Kroměříž, Zlín, Brno nebo Ostrava. Vidět je to i v případě Amazonu v Kojetíně, jenž je také u dálnice a zaměstnává lidi nejen z regionu, ale také z Jihomoravského nebo Zlínského kraje.

„Tím, že se areál nachází bezprostředně vedle dálnice, tak se tam dostanete mnohem pohodlněji i rychleji z Brna než třeba z Prostějova,“ vysvětluje Švamberk. „Díky tomu, že místa v Amazonu obsadili i lidé z poměrně vzdálených míst, neměl tak katastrofické dopady na zaměstnanost v kraji,“ podotýká.

Česká developerská a investiční společnost RC Europe působí na mezinárodním trhu od roku 2005 a zabývá se hlavně stavbou a rekonstrukcí budov. Firma dokončila například projekty retailových parků, kancelářských a bytových budov.

Kromě Česka podniká také v Rumunsku, Srbsku a Chorvatsku. Právě v Chorvatsku nyní staví největší halu v této zemi, jež po dokončení nabídne více než 86 tisíc metrů čtverečních výrobních a skladových ploch.