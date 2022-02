Zavřením koupaliště Džbán si chce developer vynutit zástavbu, tvrdí Praha 6

Současný stav areálu vyžaduje podle Molepa celkovou rekonstrukci a investice, které přesáhnou 100 milionů korun. Ty se společnosti jeví jako nenávratné.

„Především z toho důvodu, že naším cílem je nejen komplexní revitalizace a rekonstrukce okolí nádrže Džbán, ale také bytová výstavba na pozemcích na Evropské třídě a podél budovy Cube,“ píše jednatel společnosti Molepo Jiří Němec v oznámení o uzavření koupaliště, které firma zveřejnila letos na začátku ledna.

Podle zástupců firmy ale nikdy nezazněla podmínka, že výměnou za koupaliště či nyní jeho zavření si chtějí vynutit změnu územního plánu.

„Změna územního plánu není v žádném případě svázaná s rekonstrukcí areálu Džbán. Prostor se musí zrekonstruovat a revitalizovat tak jako tak. Areál chátrá od 90. let a cílem společnosti Molepo vždy bylo a stále je představit komplexní vizi Džbánu a jeho okolí. Od roku 2013 hledá partnera, který by společně s ní uchopil lokalitu jako celek. Ať už se bavíme o výstavbě v blízkosti ulice Evropská, či rekonstrukci a revitalizaci volnočasového areálu Džbán,“ říká mediální zástupce Molepa Jakub Splavec.

Firma si ale ve svých vyjádřeních protiřečí. Když ohlašovala na svých webových stránkách uzavření koupaliště Džbán, jednatel společnosti Jiří Němec ve vyjádření stavbu budov u Evropské dává s opravou do souvislosti.

„Bez plánované výstavby nejsme schopni rekonstruovat areál přírodního koupaliště ani jeho okolí,“ píše ve vyjádření. „Nabídli jsme Praze 6 dohodu. Na základě té by došlo ke změně územního plánu na pozemcích na Evropské a podél budovy Cube tak, aby je bylo možné zastavět. Naše společnost by pak financovala rekonstrukci celého areálu Džbán včetně všech jeho budov a přilehlého okolí,“ pokračuje ve vyjádření Němec.

Praha 6 je proti zástavbě, areál chce získat

O výstavbu vedle budovy Cube, kde se nyní nachází zeleň, se Molepo neúspěšně snaží již několik let. Plánovaná proměna zelených ploch na stavební pozemky zvedla vlnu nevole mezi obyvateli, kteří proti výstavbě a zavření koupaliště vytvořili petici. Změnu nechce ani vedení Prahy 6.

Působení firmy Molepo na koupališti Džbán Pozemky kolem Džbánu i areál koupaliště získala firma Molepo v roce 2012 v dražbě po státním podniku Pražská kanalizace a vodní toky.

Plochy v okolí nádrže jsou v územním plánu vyznačeny z velké části jako zeleň, proto i jejich kupní cena byla nižší. Pokud by došlo k jejich změně na stavební pozemky, jejich cena by se zvýšila. Dražby pozemků se město ani městská část v roce 2012 nezúčastnily.

Výstavbu na pozemcích u Evropské plánovalo Molepo už v roce 2013. Podle České televize tehdy firma městské části řekla, že bez změny územního plánu neopraví zchátralé budovy koupaliště.

Nyní Molepo chce stavbu provést na ploše mezi budovou Cube a Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Vzniknout by tam měly celkem čtyři budovy. Na pozemcích koupaliště žádnou novou budovu firma neplánuje.

„Snaha společnosti Molepo není v souladu se zájmy Prahy 6 a jejích obyvatel. S nesmyslnými podmínkami nesouhlasíme a nebudeme se jim podvolovat,“ komentuje situaci starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09).

„Za ohlášené uzavření koupaliště je výhradně zodpovědný jeho provozovatel, nikoliv městská část. Je vysoce nekorektní, že Molepo tuto odpovědnost přenáší na Prahu 6,“ doplňuje starosta.

Hlavní město by podle radních Prahy 6 mělo ukončit projednávání změny územního plánu v okolí nádrže Džbán a současně získat do vlastnictví všechny klíčové pozemky v lokalitě. Vedení Prahy 6 nyní chce, aby koupaliště získala Praha a společně s městskou částí na místě vybudovala volnočasový areál.

Pozemky Molepo neprodá

Areál koupaliště společnost Molepo koupila v roce 2012 a již tehdy byl ve špatném technickém stavu. O změnu územního plánu a výstavbu kolem Cube potom firma žádala již několikrát. Dohodnout se snažila s Prahou 6 i magistrátem, který změny v území povoluje. Novou podobu plánu Praha s Molepem řešila i v roce 2019.

„Ptali jsme se jich, jestli by pro ně nebylo výhodnější areál směnit nebo prodat. Odmítli to s tím, že může přijít politická reprezentace, která bude osvícenější než my, a má pro ně cenu si areál držet,“ vysvětluje magistrátní radní pro majetek Jan Chabr (TOP 09).

„Měli jsme i variantu, kdy by mohlo dojít k částečné změně územního plánu, a to na pozemcích kolem Evropské s tím, že by za to Praha získala areál koupaliště. Tam jsme ale nikdy nedošli ke shodě, protože firma chtěla, aby jí zůstalo co největší území,“ dodává Chabr. Magistrát nyní se společností plánuje dál jednat.

O prodeji koupaliště firma neuvažuje ani nyní. Molepo doufá, že se se všemi stranami dohodne pomocí veřejné debaty. V současné době připravuje spuštění participačního projektu „Váš Džbán“. Jeho výsledkem má být podoba areálu Džbán podle představ veřejnosti a vizi pak představit politické reprezentaci.

České Molepo podle zjištění deníku Právo ovládá firma registrovaná na Maltě se čtyřmi českými akcionáři. Mezi konečné vlastníky patří podle obchodního rejstříku Malty pražský politik ODS, dříve manažer ČEZ Vladimír Schmalz, podnikatel a aktér toskánské aféry z roku 2009 Petr Šikoš i spolumajitel společnosti Wood & Company Jan Sýkora.