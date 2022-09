V městských částech se pomalu rýsují koalice, jasno už je v Praze 2 a 4

Praha 1

Pavel Čižinský (Praha 1 sobě) může být reálně opět ve vedení městské části. V posledním volebním období vedl jedničku jen dočasně od 18. listopadu 2018 do 14. ledna 2020. Pak se jeho koalice rozpadla a městské části začal velet Petr Hejma (STAN).

Nyní Praha 1 sobě volby vyhrála a získala v zastupitelstvu sedm mandátů. Druzí občanští demokraté jich mají pět. Po čtyřech křeslech obsadila kandidátka nazvaná Piráti a občané z Prahy 1 a stejnou politickou sílu má My, co tady žijeme.

Podle Pavla Čižinského ale může být nyní tím důležitým jazýčkem na vahách hnutí Rezidenti 1 se dvěma zastupiteli. „Jednáme s Piráty, s TOP 09 a s Residenty. Pokud by si někdo přál, abych nebyl starostou, jsem připraven na tom nelpět. Volba je teď spíše na těchto uvedených subjektech,“ uvádí Pavel Čižinský.

Zastupitel zvolený za My, co tady žijeme a KDU-ČSL Petr Burgr ale věří v jiný formát spolupráce na Praze 1, který by odpovídal složení poté, co byl v minulém volebním období odvolán právě Pavel Čižinský. „My navrhujeme, že bychom zachovali rámec stávající koalice ve formátu My, co tady žijeme, ODS, ANO a TOP 09. Koalic ale může vzniknout poměrně mnoho, každý jedná s každým. Také vím, že budou na volby podány nějaké stížnosti,“ říká Burgr. „Spolupráce s Praha 1 Sobě není nejen za naší stranu reálná,“ doplnil stávající starosta Prahy 1 Petr Hejma (STAN).

Praha 2 a 3

Uzavřenou koaliční smlouvu mají, jak jsme již informovali, na Praze 2. Jde o spolupráci ODS, TOP 09 a hnutí ANO. Starostkou zůstává Alexandra Udženija (ODS).

Téměř bez komentáře nechává další vývoj ve své městské části exstarosta Prahy 3 Jiří Ptáček (TOP 09). „Sestavujeme stabilní koalici pro následující čtyři roky. Nejde ji uvařit za týden,“ říká starosta.

Koalice TOP 09 STAN volby na trojce vyhrála. V pětatřicetičlenném zastupitelstvu má jedenáct hlasů.

Praha 4 a 5

Koaliční smlouva v Praze 4 je už podepsaná a ve spolupráci bude pokračovat ODS s hnutí ANO. Redakci to potvrdil končící místostarosta Zdeněk Kovářík (ODS).

„Náš klub, který je společný pro ODS a TOP 09 uzavřel smlouvu s hnutím ANO 2011. Starostou bude Ondřej Kubín a první místostarostkou Irena Michalcová,“ říká Kovářík.

Po deseti křeslech v zastupitelstvu Prahy 5 má Společně pro Prahu 5 (složené z ODS a TOP 09) i Praha 5 sobě. Ta je díky o pět setin procenta většímu zisku papírově vítězem.

„Ve čtvrtek jsme absolvovali už třetí schůzku od voleb. Věříme, že vznikne koalice s Piráty a SEN 21. S nimi máme téměř stoprocentní programová překryv,“ říká zastupitel za Prahu 5 sobě Pavel Světlík. Šlo by ale o těsnou většinu 21 hlasů v jednačtyřicetičlenném zastupitelstvu.

Praha 6 a 7

V Praze 6 má nejvíce - 11 mandátů Koalice ODS a KDU-ČSL. Piráti a TOP 09 mají shodně po sedmi křeslech, Praha 6 sobě pobrala šestero hlasů stejně jako STAN s podporou Zelených či ANO. Topkařský starosta Ondřej Kolář tak pravděpodobně už ve své funkci nezůstane. Poté, co se na něj s dotazem na podobu povolebních vyjednávání obrátil redaktor, odkázal jej na předsedu TOP 09 v Praze 6 Jana Chabra.

„Zatím jednáme, ODS a STAN. Oni se rozhodli, že vytvoří vyjednávací dvojblok. Další kolo jednání bychom s nimi měli mít příští týden,“ říká Chabr. Schůzky se účastnila také Praha 6 sobě. „Máme z toho pozitivní dojmy a věříme, že jsme na dobré cestě najít shodu nad budoucí podobou šestkové koalice,“ uvádí lídryně Prahy 6 sobě Mariana Čapková.

„Jednáme se všemi demokratickými stranami. Nyní jsme v závěrečné fázi a řešíme zejména programové průniky. Mám za to, že po víkendu budu moci informovat o výsledku jednání a budoucí koalici,“ vysvětlil Jakub Stárek (ODS).

Praha 7 sobě nepotřebuje žádnou koalici a ani ji mít na sedmičce nebude. Získala 18 mandátů v devětadvacetičlenném zastupitelstvu. „Starostou bude dál Jan Čižinský, na tom by se nemělo nic měnit,“ vysvětluje mluvčí Prahy 7 sobě Cecílie Antůšková.

Praha 8 a 9

V Praze 8 je vítězem s deseti mandáty ODS. ANO a koalice 8žije s Prahou sobě mají shodně po devíti mandátech, Společně pro Prahu 8, které se skládá z TOP 09 a STAN, má hlasů pět. „Ve čtvrtek byla společná schůzka s Piráty, 8žije a ANO. V pátek je schůzka stávající koalice, dokážu si představit obě varianty,“ říká radní pro územní rozvoj Tomáš Hřebík (STAN).

V deváté městské části má patnáct mandátů Společně pro devítku. Dva nestraníky doplňují mandáty TOP 09 a ODS. „Příští týden se sejdeme s Piráty i s Prahou 9 sobě. Procenta máme ale tak dobrá, že nemusíme nikam spěchat. Jako se stabilním partnerem počítáme se Zdeňkem Davídkem ze STAN (kandidátka Naše devítka, pozn. red.). A pak si budeme vybírat mezi Piráty a Prahou 9 sobě, kdo bude koaliční trojkou,“ říká starosta Prahy 9 Tomáš Portlík.

Praha 10 a 11

V Praze 10 má 14 mandátů Společně pro Prahu 10, které se skládá z TOP 09 a ODS. Zastupitelstvo je pětačtyřicetičlenné. „Pozvali jsme k jednacímu stolu všechny demokratické strany v pořadí, jak se umístily ve volbách. Máme za sebou první kolo jednání a vstupujeme do kola druhého. Zatím o finální podobě rady není rozhodnuto,“ říká Martin Valovič (ODS) z vyjednávacího týmu. Jako další v pořadí skončila v jeho městské části koalice Vlasta a STAN s podporou KDU-ČSL (10 zastupitelských hlasů), následovaní hnutím ANO ( 9 hlasů) a Piráty (8 hlasů). „Stejně jako se magistrát snaží dohodnout vládní půdorys, tak bychom si přáli něco podobného také na desítce. Zatím jednáme se všemi kromě SPD,“ říká místostarostka Prahy 10 Jana Komrsková (Piráti).

Hnutí pro Prahu 11 (HPP 11) zvítězilo na jedenáctce. V Pětatřicetičlenném zastupitelstvu má jedenáct mandátů. Na druhém místě je ANO s deseti hlasy. HPP 11 jednalo o koalici zatím podle předsedkyně Šárky Zdeňkové jen s Prahou 11 sobě a s Piráty. „Pokud vynechám variantu, že stejně všechna ostatní jednání Pirátů vedou k zachování současného koaličního formátu, tak bych ty šance na spolupráci s nimi neviděla zas tak ztraceně,“ říká Zdeňková.

Všechny subjekty v zastupitelstvu oslovilo s nabídkou spolupráce hnutí ANO. „Tento týden proběhly schůzky se všemi z nich, kromě Prahy Sobě, která se odmítá potkat. Situace je tu složitá, každá ze stran si klade nereálné a nesplnitelné podmínky. Hnutí ANO se snaží sehrát roli mediátora,“ přiblížil Ondřej Prokop (ANO).