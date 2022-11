Po 130 letech spojíme podchodem Letnou s Holešovicemi, říká Čižinský

Co budou v tomto volebním období vaše klíčové investice?

Na našem „to do listu“ v minulém období byla Štvanická lávka do Karlína, která bude na jaře otevřena. Velké výzvy pro další volební období se právě teď řeší, ta největší je určitě propojení Letné a Holešovic po 130 letech průchodem Veletržní - Dělnická, kde vzniká ulice Nicholase Wintona.

V Jankovcově ulici připravujeme školu Jana Vodňanského, což bude největší investice v historii naší městské části. Bude to určitě za více peněz než stavba radnice, která stála přes 400 milionů korun. Dále stavíme bytový dům v ulici Za Papírnou. Držet tempo investic musíme především v oblasti škol a školek, protože na základě demografických výzkumů víme, že se počet obyvatel městské části stále zvyšuje. Důležité je pro nás také sázení stromů nebo bezbariérovost městské části.

Noví starostové Pražská redakce MF DNES přináší sérii rozhovorů s novými a staronovými starosty z hlavních městských částí v metropoli. Hlavními tématy jsou nejen současné problémy Pražanů, ale i stabilita koalic a výhled do budoucnosti, jak chtějí nově zvolení zástupci veřejnosti svá území dále rozvíjet.

V jakém stavu jsou ty zmiňované projekty? A co dráha na letiště?

Stavba dráhy na letiště by měla začít na jaře, začne v bodech, kde mají být nové mosty. To znamená v prodloužení ulic Veletržní a Dělnické, potom při napojování ulice Bubenská a také na Výstavišti. U školy Jana Vodňanského za sebou máme architektonickou soutěž a projekt nyní vzniká, podobně je na tom bytový dům Za Papírnou, zde se již také kreslí podle uskutečněné mezinárodní soutěže. Štvanická lávka bude hotová na jaře, což hodně zlepší veřejný prostor a dopravu u Pražské tržnice a Praha 7 si hodně oddechne.

Jaké kroky a opatření podnikáte tuto zimu, kdy celý svět zasahuje energetická krize?

Máme nastavený takzvaný „systém rychlé pomoci“. Rozšířili jsme ho ze sedmičky na celé město, je opravdu efektivní hlavně pro ty nejpotřebnější. Rodiny s dětmi díky němu nemusí platit za obědy ve školách, celkem jde až o šedesát tisíc korun na čtyřčlennou rodinu ročně.

Od ledna nabíhá také pomoc pro seniory, navyšujeme jim příspěvek na bydlení, ta podpora je ve výši až patnáct tisíc korun pro ty, kteří o ní zažádají. Na Praze 7 máme nastavenou i „rychlou pomoc“ pro všechny v obtížných situacích, kterým můžeme dát či půjčit malý obnos a zamezit tak nějakému průšvihu.

Můžete to uvést na příkladu?

Nedávno byl u nás senior, který podruhé během týdne ztratil občanku. Pokud ji ztratíte podruhé, musíte na úřadu zaplatit tři sta korun za vystavení nové. On ty peníze neměl, dostal je ale od naší městské části, stačil jen podpis starosty a radního pro sociální oblast. Tím jsme zabránili katastrofě, bez občanky by nedostal důchod, bez důchodu by nezaplatil nájem a bez zaplaceného nájmu by nedostal příspěvek na bydlení. Za dva měsíce bychom s ním museli řešit mnohem horší věci.

Jak je na tom momentálně pražský bytový fond? A jak hodnotíte dosavadní výsledky práce Pražské developerské společnosti, kterou jste za vašeho působení na radnici pro město zřídili?

Pražský bytový fond je na tom špatně, protože se byty stále prodávají. I do voleb jsem šel s tím, že byty prodávat nebudeme, v Praze 7 už třetí volební období žádné neprodáváme a je to tak dobře, jinak ztratíme možnost pomáhat lidem s bydlením.

Momentálně vidíme třeba na příkladu Brna, že při prodeji městských bytů to mnoho lidí svádí k nekalostem, což bychom v Praze určitě nechtěli. Pražská developerská společnost nyní připravuje podklady pro šest až osm tisíců městských bytů, což bude trvat tři až čtyři volební období. Doufám, že dostane prostor na práci.

Před letošními volbami na magistrát jste se ale i vy stal terčem kritiky od opozice kvůli bytům, které před lety od města zprivatizovali vaši rodiče.

Co se týče nákupu před dvaceti lety, kdy dostali moji rodiče od Prahy 1, stejně jako všichni ostatní tehdejší nájemci, nabídku odkoupit si byt, ve kterém třicet let bydleli, tak to se mnou nemá nic společného a nerozumím, proč to na mě někdo vytahoval. Já před dvaceti lety ani nebyl v politice.

Na magistrátu ještě zůstaňme. Povídáme si jen pár dní před pokračováním ustavujícího zastupitelstva, které bylo přerušeno. Kdy bude mít Praha nové vedení?

SPOLU pravděpodobně čeká na výsledky prezidentských voleb, jinak si neumím vysvětlit, že se ani nezačalo jednat. Jednání byla velmi povrchní. Je to škoda, SPOLU mohlo sestavením vlády bez ANO oslabit Andreje Babiše v kandidatuře na prezidenta.

Na alianci s Piráty tedy trváte? Rýsuje se tady těsná koalice SPOLU a ANO.

Ano, trváme. Je to teď jen na SPOLU, musí se rozhodnout sami, nikdo jiný to za ně neudělá. My chceme co nejlépe realizovat náš program, který je velmi podobný tomu, který mají i Piráti.

Co to rekordně dlouhé bezvládí znamená pro chod města?

Chod města řešit umíme, na radě jsme schvalovali jen to důležité. To, že se to SPOLU a ANO nelíbí, je jen jejich odpovědnost, my jsme schopni se na nové radě domluvit do týdne. Do konce roku určitě musíme schválit rozpočet, to je minimum.