Čižinský kritizuje radní Prahy, program nechal sepsat umělou inteligenci

Prohlášení sepsané umělou inteligencí: PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALICE STAN, PIRÁTŮ A SPOLU V PRAZE My, zástupci koalice STAN, Pirátů a SPOLU v Praze, jsme se shodli na následujících prioritách a cílech pro fungování města Prahy, které jsou v souladu s koaliční smlouvou podepsanou dne 7. dubna 2023: 1. Kvalitní veřejná doprava – Budeme usilovat o rozvoj a modernizaci veřejné dopravy v Praze. Budeme prosazovat zavedení nových tramvajových tratí a cyklostezek, aby byly alternativy k individuální dopravě dostupnější a ekologičtější. Zajistíme, aby se Praha připojila k iniciativě „Města bez aut“ a postupně omezila automobilovou dopravu v centru města. Současně budeme podporovat rozšíření městského okruhu a lepší propojení s okolními městy. 2. Ochrana životního prostředí – Budeme podporovat udržitelný rozvoj a minimalizaci negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí v Praze. Budeme prosazovat využívání obnovitelných zdrojů energie a snižovat emise CO 2 . Budeme usilovat o zlepšení kvality ovzduší a podporovat zeleň v Praze včetně ochrany parků a přírodních rezervací. 3. Rozvoj vzdělání a kultury – Budeme podporovat rozvoj vzdělávání, kulturních akcí a institucí v Praze. Zlepšíme podmínky pro učitele, studenty a všechny obyvatele Prahy, kteří se zajímají o vzdělání a kulturu. Podpoříme zapojení městských škol a kulturních institucí do evropských projektů a programů. 4. Transparentní vládnutí – Budeme usilovat o zvýšení transparentnosti a otevřenosti vládnutí v Praze. Budeme zveřejňovat všechna rozhodnutí a činnosti městských úřadů na webových stránkách města a připravíme zákon o lobbingu, který zajistí transparentnost v rozhodovacích procesech. Zavedeme instituci veřejného ochránce práv, která bude chránit práva obyvatel a pomáhat v boji proti korupci a klientelismu. 5. Podpora podnikání a inovací – Budeme podporovat rozvoj podnikání a inovací v Praze, zejména v oblasti technologií a výzkumu. Zajistíme, aby město bylo atraktivní pro zahraniční investory a startupy. Budeme prosazovat snížení byrokracie a zjednodušení podnikatelského prostředí v Praze. 6. Zlepšení kvality života v Praze – Budeme se snažit zlepšit kvalitu života v Praze pro všechny obyvatele. Budeme podporovat zdravý životní styl a sportovní aktivity. Zajistíme, aby byly k dispozici kvalitní zdravotnické služby a sociální péče. Podpoříme rozvoj bytové výstavby, zejména v oblasti dostupného bydlení pro mladé rodiny a seniory. 7. Efektivní hospodaření s městskými financemi – Budeme hospodařit s městskými financemi efektivně a transparentně. Budeme sledovat využití veřejných prostředků a minimalizovat náklady na administrativu. Budeme usilovat o snížení zadlužení města a zlepšení finanční situace městských částí. Věříme, že naše společné úsilí povede ke zlepšení života v Praze a k udržitelnému rozvoji města.