Cílem staronového starosty Řeporyjí Novotného je hlavně obrana lomu

Jakou jste vedli kampaň, která předcházela vašemu volebnímu úspěchu?

V Řeporyjích byl pokus o superpřevrat a všichni na mě byli domluvení. Čelil jsem přísné dehonestační kampani. Měli jsme tady i falešné petice. Postavilo se mi také úřednictvo a můj sok Jiří Blažek za nezávislé už starostoval. Už mě opouštěli i přátelé a kandidovali za druhou stranu.

Starosty jsme v jednu chvíli měli dva. Musel jsem všeho nechat a těžce si to vyválčit, kampaň jsem jel čtyřicet dní v kuse. Vyzkoušel jsem všechny triky politického marketingu, které jsem mohl. Řeporyje jsem si rozdělil na mikrookrsky, pro které jsem vymyslel speciální volební programy. Měl jsem po Řeporyjích asi 700 plakátů, některé mi ale ukradli. Později jsem už věděl, že volby vyhraju. Ta vzpoura mě nakonec hecla, ale že budeme mít pět mandátů, to vůbec nevycházelo.

Prožil jste těžké období...

Ale líbilo se mi na tom, že pokud vyhraju, budu brát celý jackpot. Dopadlo to tak, že se u nás do zastupitelstva nedostali Piráti s KDU-ČSL. Moje sestra je místostarostka. Celkem mám u nás v ODS šest členů rodiny a je nás tady dohromady jedenáct občanských demokratů. Myslím si, že to nebude tak špatné. Lid projevil vůli a bylo...

Jak to bylo s tím, že jste údajně inicioval zakládání místní buňky hnutí ANO?

Ano, to je pravda, potřeboval jsem totiž jeden subjekt, který by získal jedno křeslo. Postavili do čela kandidátky nestraníka a úspěšně jsem s nimi v minulém volebním období vládl. V koalici byli ještě Piráti a Zelení. Letos už ale ANO u nás žádnou kandidátku nepostavilo.

Noví starostové Pražská redakce MF DNES přináší sérii rozhovorů s novými a staronovými starosty z hlavních městských částí v metropoli. Hlavními tématy jsou nejen současné problémy Pražanů, ale i stabilita koalic a výhled do budoucnosti, jak chtějí nově zvolení zástupci veřejnosti svá území dále rozvíjet.

Co je podle vás nyní největším problémem Řeporyjí?

Jeden z našich problémů se jmenuje Lom Požáry II, který chtějí zavážet. A skoro tomu nejde zamezit. Lomů je velký nedostatek. Teď se staví metro a je potřeba někam vozit tu hlínu a oni by ji chtěli transportovat k nám. Je to obchod za půl miliardy, lom koupil opravdu velký hráč. Jediná naše zbraň je příjezdová komunikace k tomu lomu a my se opravdu pokusíme všemi prostředky plánům zabránit.

Co by bylo špatně na zrevitalizovaném lomu?

Samo o sobě by to špatné nebylo. Revitalizace by ale pro nás znamenala sedm let nákladní dopravy, která by sem sice jezdila po Pražském okruhu. Zatím jsme u nás neměli problémy s dopravou a lidé si přejí, aby to tak bylo i do budoucna. Náklaďáky nemáme rádi. Lidé se také do lomu chodí tajně koupat.

Rovněž máme dvě národní přírodní památky. Příroda vlastně tvoří 98 procent našeho území. Patří k nám i část Prokopského údolí. Rovněž tu zbyl pozemek, který byl původně určen pro třídírnu odpadů. Vybojovali jsme si, že tady nebude, ale magistrát tam už vymyslel nějaké překladiště se železniční vlečkou. To by pro nás také znamenalo nárůst nákladní dopravy.

Jaké máte další plány?

Chceme dotáhnout revitalizaci náměstí. Také bychom chtěli postavit školku – malotřídku a ve škole zařadím od příštího školního roku povinnou výuku šachů.

Vaše městská část je známá záhadným mizením autovraků.

Už jich u nás zmizelo 53. Mám také samolepky, kterými oblepím špatně parkující auta – ta už znovu nepřijedou. Na těch samolepkách jsou ufoni a létající talíře. Fólii dostane Středočech, který stojí celý den u hřbitova, kde je povolené stání jen na hodinu, a odjede do práce. Máme u nás síť informátorů, taková auta, stejně jako ta sdílená, u nás nechceme a prostě je vyženeme. Středočechů už do Prahy auty dojíždí tolik, že chtějí parkovat i u nás, protože máme dobré MHD a rychlé spojení do centra. Vlak od nás jede na smíchovské nádraží třináct minut.

Nezvažovali jste kvůli problémům s parkováním zavedení modrých zón?

My je nechceme, ani lidé si je nepřejí. V Řeporyjích to funguje tak, že domácí tady parkují i na zákazech před vlastními domy. Městská policie u nás nikdy nepokutuje místní zlobily a máme takovou lehkou anarchii.

Jak jste zvládli uprchlickou vlnu z Ukrajiny?

Během tří dnů jsme z objektu nádraží, který jsme získali za korunu, udělali hotel. Nádraží už má novou střechu a během pěti let ho chceme celé opravit. Časem tam budeme provozovat komunitní centrum a spolkový dům. Nyní tam je 27 Ukrajinek s dětmi, skoro všechny mají univerzitní vzdělání. A na základní škole s 500 dětmi, je 50 ukrajinských školáků. A některé už v prospěchu porážejí naše lemply.

Tři Ukrajinky také ve škole pracují. Další působí například jako pedikérky a manikérky, práci má většina z nich. Nejsou s nimi žádné problémy a už jsou zcela soběstačné. Hlavně v prvních měsících jsem měl tendenci pro ně dělat velké nákupy, teď už je nepotřebují.

Co říkáte na zdlouhavé vyjednávání o magistrátní koalici?

Necháváme se správně vehnat do náručí ANO. Myslím si, že SPOLU bude vládnout ještě se STAN. Jan Čižinský z Prahy sobě je pro nás nepřijatelný..