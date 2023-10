Magistrát oddělil zastupitele od občanů. Z bezpečnostních důvodů, vysvětlil

Poprvé na tuto situaci Čižinský upozornil již v polovině září, kdy se znepokojoval nad přítomností tohoto opatření. Podruhé to udělal dnes, kdy se o ní rozepsal na Facebooku a přirovnal ji k bezpečnostním opatřením, která byla na Pražském hradě.

Jan Čižinský @jancizinsky Na jednání pražského zastupitelstva byla nově veřejnost touto objímkou zavřena v zadní části sálu. Přitom bylo úplně běžné, že lidé chodili hovořit k mikrofonu vpředu.

Takhle se k voličům, svým zaměstnavatelům, přeci nesmí zastupitelé chovat. Žádáme odstranění objímek. https://t.co/Wow7p5eyyf oblíbit odpovědět

„Zjistil jsem, že někdo znehybnil dvoje dvířka mezi občany a zastupiteli čímsi kovovým, co jsem nazval „objímkou“. Jsem na jakékoli papalášství dost citlivý a hrozně mi vadí, když se uměle vytváří příkop mezi zastupiteli a občany. Bývalo totiž běžné, že občané chodili k přednímu mikrofonu mezi zastupitele a to najednou mimo covidovou dobu poprvé v historii nebylo možné,“ uvedl Čižinský ve statusu na Facebooku.

„Také mne zajímalo, co na to říkají hasiči, protože ta dvoje vrátka v zábradlí jsou únikovou cestou, a kdyby začalo hořet na špatných místech sálu nebo na chodbě, uvěznilo by to buď občany, nebo zaměstnance magistrátu, a všichni by zábradlí museli při úniku před ohněm nebo před jiným nebezpečím přelézat,“ dodal.

Čižinský také uvedl, že se o opatření zajímal u ředitele magistrátu. Ten mu prý sdělil, že se jedná o bezpečnostní opatření, které požární bezpečnost neporušuje.

Opatření nic neporušuje

„Opatření na uzavíratelné brance, která mnoho let odděluje vyvýšený prostor veřejnosti od zbytku sálu, bylo reakcí na nedodržování uvedených pravidel a aktuální vyhodnocení bezpečnostních rizik před zasedáním zastupitelstva,“ popsal problematiku mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman. Občané měli podle něj neoprávněně vnikat do prostoru pro zastupitele.

„Při přípravě zasedání totiž bereme pravidelně v potaz i zprávy a doporučení orgánů Policie České republiky ohledně aktuální situace v hlavním městě a individuálně přizpůsobujeme bezpečnostní opatření tak, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob v budově magistrátu,“ dodal.

Uzavřená branka tak podle magistrátu není žádným represivním krokem, ale pouze bezpečnostním opatřením. Veřejnost svůj názor může vyjádřit stále. V sekci je umístěné řečniště s mikrofonem.

„Požární bezpečnost není nijak dotčena a opatření není nevratné, otevření branek totiž zabere pouze několik vteřin. Ostatně na základě požárních směrnic je požární hlídka vždy přítomna každému jednání zastupitelstva,“ uvedl mluvčí s tím, že branka je na místě přibližně 20 let, od doby poslední rekonstrukce sálu.