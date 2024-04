Přátelství se Sověty? Nebylo. Pryč s plastikou v metru, burcuje student

Plastika nacházející se u vchodu do stanice metra Anděl vznikla v 80. letech minulého století a symbolizovala spolupráci inženýrů ze Sovětského svazu a Československa. Stanice na pražském náměstí po svém otevření nesla název Moskevská odkazující právě na sovětský tým, který práce vedl. V rámci této spolupráce pak pro změnu českoslovenští inženýři stavěli moskevskou stanici Pražskaja, která si svůj název ponechala dodnes.

To ale pro šestnáctiletého Jana Boháče není dostatečným argumentem pro zachování nápisu.

„Nápis mi zde vadí dlouhodobě, pokaždé, když jsem šel kolem, jsem se styděl. Asi před měsícem mě to už začalo štvát tak moc, že jsem se rozhodl s tím něco dělat. Hledal jsem na internetu nějakou petici, kterou bych mohl podepsat. Upřímně mě překvapilo, že jsem žádnou nenašel. Tak jsem si sedl k počítači a během půl hodiny vytvořil vlastní,“ popsal své pohnutky Boháč.

Stanice metra Anděl Začala se razit roku 1980 a její výstavby se zúčastnili sovětští inženýři a architekti. Otevřena byla v roce 1985 pod názvem Mosekvská. Stanice měla být „sestrou“ moskevské zastávky Pražskaja, na které se podíleli českoslovenští inženýři. V prostoru nástupiště jsou umístěny bronzové odlitky, zobrazující tradiční motivy socialistického realismu se symbolikou kosmické spolupráce nebo míru. Původně byla ve vestibulu ještě celonástěnná plastika panoramatu Moskvy. Ta byla ale po revoluci odstraněna.

Instalace nápisu Boháčovi vadí především v souvislosti s trvající ruskou agresí na Ukrajině. „Myslím si, že pro Ukrajince, kteří sem utíkají před ruskými bombami, to může být dost šok, pokud takový nápis zde, v zemi s prozápadní orientací, spatří. Opravdu mi nepřijde vhodné, abychom zde měli takové nápisy, když se prezentujeme jako západní demokratická země,“ uvádí.

„Ještě víc mi vadí nápis ‚Stanice Moskevská‘, která byla vybudována v roce 1985 společně pražskými a moskevskými budovateli metra na počest československo-sovětského přátelství. Nápis podle mě přímo otevřeně poukazuje na přátelství, které vlastně nikdy ani neexistovalo, dnes však rozhodně neexistuje,“ uvádí v textu petice.

„Podle mě je nápis prostě propaganda,“ uvádí ve vyjádření zaslaném redakci. „My s diktátorským režimem Ruské federace nic společného míti nechceme,“ stojí dále v petici.

V komentářích pod příspěvkem na Facebooku se navíc student brání i argumentům na historické souvislosti, mezi něž letitá spolupráce Československa se Sovětským svazem patří. „Protektorát Čechy a Morava je taky historie... chtěli bychom tu sochu Heydricha?“ oponuje řečnickou otázkou Boháč.

„Přijde mi to stejné, jako kdyby vedle staveb postavených za Protektorátu Čechy a Morava byly nápisy ‚Praha-Berlín‘ či ‚Arbeit macht frei‘. Podle mě bychom se měli zamyslet, zda bychom tu takové nápisy chtěli. A pokud ne, tak proč zde máme mít nápisy vyjadřující něco podobného, jen z jiné doby?“ uvádí ve vyjádření pro iDNES.cz.

Magistrát: Nic se odstraňovat nebude, je to součást prostoru

Pražský magistrát se zmíněnou plastikou na Andělu dělat nic nehodlá.

„Jedná se o historickou součást daného prostoru, tedy i součást architektury a umění stanice, a Dopravní podnik nešel cestou cancel culture,“ uvedl na dotaz iDNES.cz mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman. Pražský dopravní podnik, který má celou stanici metra ve správě, se k situaci dosud nevyjádřil, nicméně slíbil odpovědět redakci během pátku.

„Vyjádření magistrátu je pro mě velkým zklamáním. Stále ale doufám, že pokud bude mít petice hodně podpisů, mohla by pomoci magistrát přesvědčit. Nemyslím si, že by odstranění bylo nějaké rušení kultury, podle mě je to prostě věc, která má být v muzeu, nikoli ve veřejném prostoru,“ uvádí Boháč na adresu úřadů.

Radecký, Koněv a další

Na stejné stanici se navíc nacházejí i další plastiky odkazující na socialistickou minulost. V tunelu metra je například reliéf s kosmonauty s nápisy SSSR a ČSSR či výjev s ruským nápisem „mir“ znamenající mír nebo také svět.

„Další plastiky podrobného charakteru mi také vadí. Ale ta na Andělu ve vestibulu je podle mě nejvíce viditelná, proto jsem proti ní začal bojovat,“ opodstatňuje autor ankety svůj postup.

Pokud by se plastika nakonec odstranila, nebylo by to v Praze v poslední době poprvé, co by se město podobným způsobem vyrovnalo s komunistickou minulostí země. V roce 2020 městská část Praha 6 odstranila sochu maršála Koněva. Žižkovská ulice pojmenovaná po stejném vojevůdci se od loňského října jmenuje Hartigova.

2. října 2023

Podobné debaty před časem budila například socha komunistického prezidenta Antonína Zápotockého v Zákolanech na Kladensku, která byla dokonce přetřena na rudo. Kromě komunistických pomníků se v Praze také uvažovalo o návratu sochy maršála Radeckého na Malostranské náměstí.

Socha, která je momentálně v lapidáriu Národního muzea budí rozpaky především kvůli blízkosti italského velvyslanectví, které se nachází od Malostranského náměstí jen několik minut chůze. Radecký se totiž do historie zapsal i tím, že v roce 1849 rozprášil italskou snahu o nezávislost na Rakousku-Uhersku.