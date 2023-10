Dešťovou vodu na chodníku nechceme. Sveďte ji do sudů či kanálu, žádá město

„Dešťová voda na chodník nepatří. Vyzýváme proto občany ke spolupráci při nápravě historicky vzniklého stavu nesprávného zaústění dešťových svodů. Pokud je voda ze střech svedena přímo na chodníky, vyžaduje jejich časté opravy a v neposlední řadě pak v zimním období způsobuje zhoršení jejich schůdnosti a sjízdnosti,“ řekla mluvčí Teplic Adina Sedláková.

Kromě toho, že se chodci za deště u nezaústěných svodů brodí ve vodě a že v zimě na těchto místech kloužou na ledu, je vytékání dešťové vody ze střech na chodníky a silnice navíc nezákonné. Příslušný zákon uvádí, že vlastník nemovitosti nemá povoleno vypouštět vodu, splašky a jiné tekuté odpady na komunikaci, tedy ani na chodník.

„Snažíme se proto ve spolupráci s majiteli dotčených objektů tento stav napravit. Vlastníkům domů nabízíme komplexní poradenský servis,“ doplnila Sedláková.

První varianta, kterou by lidé měli zvážit, je svedení dešťové vody na jejich pozemek a její ekologické využití. Možností je třeba zasakování do trávníku nebo sbírání vody do sudů k následnému zalévání.

Pozor na pokutu

„Vlastníci domů, kteří tuto možnost nemají, se na nás mohou obrátit a my zjistíme, zda je v jejich ulici dešťová, nebo splašková kanalizace, v kterých místech vede, jakou má dimenzi, zda jim vodovody a kanalizace umožní napojení a jakou administrativu bude potřeba vyřídit, aby do kanalizace mohli svody dešťové vody zaústit,“ uvedla Ivana Müllerová z odboru dopravy teplického magistrátu.

Müllerová připomněla, že mnoho případů bude potřebovat individuální řešení. Zájemci se na ni mohou obrátit na teplickém odboru dopravy v Krupské ulici nebo na telefonu 417 510 595.

„Zaústění dešťových svodů do kanalizace nebo svedení vody ze střech na pozemky si vlastníci domů musí zaplatit sami,“ poznamenala Müllerová.

Magistrát věří, že se domluví se všemi majiteli, kterých se to týká. Pokud by se však přece jen našel někdo, kdo by přání radnice nevyhověl, hrozila by mu pokuta.