Nepřizpůsobila chůzi chodníku, odmítlo město odškodné ženě. Rozhodl soud

Tipy, jak si zvýšit šanci na odškodnění Vše si zdokumentujte

Chodník má být i v zimě udržovaný. Pokud jste upadli a zranili se na neuklizeném chodníku, určitě si jeho stav zdokumentujte. Svůj požadavek na odškodnění úrazu budete stavět právě na tom, že cesta nebyla dostatečně upravena. Velmi vám pomůže mobilní telefon, nafoťte jak náledí, tak i vrstvy sněhu. Vyhnete se tak situaci, kdy skončíte v nemocnici, ale v mezičase někdo chodník rychle uklidí či posype, takže vám bude chybět klíčový argument. Zajistěte si svědky

Nebojte se požádat kolemjdoucí o kontakt a o to, aby vám případně poskytli své svědectví. Pomohou vám potvrdit jak to, že jste se skutečně zranili na chodníku, tak skutečnost, že jste spadli při běžné chůzi, nikoliv při nestandardním chování. Místní obyvatelé vám také mohou potvrdit, že místo nebylo posypané či jinak ošetřené.

Schovávejte si lékařské zprávy

Veškeré lékařské zprávy si pečlivě uschovejte, poslouží jako důležitý podklad pro stanovení důsledků zranění. Pokud se v následujících týdnech a měsících objeví jiné zdravotní potíže, vždy lékaře při vyšetření upozorněte na svůj pád. Pokud by lékař uvedl, že mezi vašimi problémy a úrazem na chodníku může být souvislost, chtějte, aby ji zaznamenal do zprávy. Buďte trpěliví

Kvůli různým sporům ohledně vlastnictví pozemku můžete na výsledek čekat delší dobu. Protože však odškodnění může dosáhnout až stovek tisíc korun, trpělivost se vyplatí. Zdroj: Vindicia