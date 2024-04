Hned je najděte. Soud nechá předvést policií obžalované z bitky v Dubí

„Informoval jsem policii o tom, že tři obžalovaní se opět nedostavili k soudu a byl vydán příkaz k předvedení. Soudní líčení bude pokračovat dnes odpoledne,“ uvedl v pondělí ráno soudce Stanislav Řehola.

Jeden z trojice nakonec dorazil později s tím, že se domníval, že jednání začíná o 45 minut později. V hledáčku policie tak jsou dva obžalovaní. Policie má několik hodin na to, aby se je pokusila vypátrat a předvedla je do jednací síně. Jednání má začít ve 13 hodin.

Obžalovaných je celkem šest, jeden z nich je momentálně ve vězení a přítomnost dalších dvou není nutná.

Není to poprvé, co někteří obžalovaní, bez nichž soud nemůže rozhodnout, do jednací síně nedorazili. V únoru soudce Řehola řekl, že to považuje za úmyslné maření hlavního líčení.

Muži zavdávají podezření, že se chtějí vyhnout klíčové svědkyni, která má dosvědčit, že byli aktivními účastníky bitky, při které byl vážně zraněn mladý muž. Bez tohoto svědectví senát nemůže dokončit dokazovaní a vynést rozsudek.

15. února 2024

V případu už v minulosti rozsudek padl. Před rokem ho ale zrušil odvolací Krajský soud v Ústí nad Labem s požadavkem na výslech dalších svědků, kteří mají říci, zda pachatele poznávají, či nikoliv.

Případ tak znovu od prosince projednává teplický soud, kdy znovu vyslýchá svědky, kteří v době incidentu byli na koupališti a rvačku viděli. Znovu popsali průběh, který byl prý velmi brutální, někteří ale obžalované nepoznali.

Rvačka se odehrála 7. srpna 2018. Jedna z návštěvnic areálu se rozhodla umravnit malé dítě, které mimo jiné údajně topilo svého vrstevníka. Vzápětí se kvůli tomu pohádala s jeho matkou.

Do sporu dvou žen se následně vložila později obžalovaná Žaneta Dunková a slovně i fyzicky zaútočila na ženu, která dítě napomenula. Napadené se přiběhl zastat poškozený David M., přičemž Dunková napadla i jeho.

Na pomoc jí pak podle žalobce přišli ještě obžalovaní Radek Čonka, Jiří Demeter, Rostislav Drška, Michal Dunka a Roman Dunka a společně poškozeného zbili a rasisticky uráželi. Napadený muž utrpěl středně těžké zranění.

Okresní soud v Teplicích v květnu 2021 nepravomocně rozhodl, že Jiří Demeter a Roman Dunka půjdou za úmyslné ublížení na zdraví ve spolupachatelství a výtržnictví na rok do vězení.

Další účastníci konfliktu, obžalovaní Michal Dunka, Radek Čonka a Žaneta Dunková dostali podmínku. Rostislav Drška se podle okresního soudu žádného protiprávního jednání nedopustil.