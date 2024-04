Lidé vyhráli. Lithium se patrně bude zpracovávat na Chomutovsku, ne u Teplic

Vypadá to, že těžaři začali poslouchat obavy obyvatel Ústeckého kraje, kteří zhruba dva roky protestují proti zpracovávání lithia. V Újezdečku na místě jménem Dukla, kde měl být zpracovatelský závod, bude podle posledního rozhodnutí těžařů jen překladiště, vytěžená ruda tu bude nakládána na vagony. Závod měl být v bezprostřední blízkosti rodinných domů a v místě je plánována i další výstavba.

„Brali jsme hodně vážně námitky, které zaznívaly ze strany jak starostů, tak pana hejtmana a členů krajského zastupitelstva, že celý projekt velmi výrazně zasahuje do života lidí v Újezdečku a na osadě Dukla. Hledali jsme nějakou jinou lokalitu, která by umožňovala projekt realizovat. Zkoumali jsme jich mnoho, nakonec nám z toho vyšla jako nejpřijatelnější a ekonomicky smysluplná lokalita v Prunéřově. Plánujeme, že sem přestěhujeme jak mechanické zpracování vytěžené rudy, tak chemickou část přípravy lithia,“ sdělil Ladislav Štěpánek, předseda rady jednatelů společnosti Geomet, který z 51 procent vlastní polostátní ČEZ.

Jde o zlom. Roky zástupci Geometu tvrdili, že Újezdeček pečlivě vybrali z 21 lokalit a „nelze jinak“. Dnes tedy obrátili.

„Prunéřov byl ve hře i při prvním posuzování, vždy je to finální rozhodnutí o nějakém optimu nákladů a akceptovatelnosti, co je možné zrealizovat,“ dodal Štěpánek.

Vlaků do Prunéřova na Chomutovsku by podle odhadu těžařů mělo jezdit z Krušných hor kolem 60 týdně. „Nemyslím si, že by množství vlaků bylo tak vysoké, aby nějak dramaticky zatěžovalo okolí nebo železnici jako takovou,“ míní Štěpánek.

„Za nás je to malé vítězství. Určitě ještě budeme řešit ochranu vod, ale to už je jeden z detailů,“ reagoval hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller (ANO), který patřil mezi kritiky záměru zpracovávat rudu v Újezdečku. „Chci ještě vyvolat jednání s ministerstvy průmyslu a školství, abychom se domluvili, jestli už máme vytvářet nějaké pracovní nebo studijní obory, abychom připravili techniky a nebyli sem dováženi pracovníci odjinud,“ dodal.

Studie proveditelnosti stále není

Samotná těžba lithia má probíhat na Cínovci, v lokalitě Sedmihůrky. Bude hlubinná. Na povrchu vznikne vstup do dolu o rozloze zhruba 22 hektarů, který bude poskytovat bezpečnostní a technologický servis provozu dolu.

Rubání se bude provádět ve velkých komorách v hloubce 150 až 450 metrů pod povrchem pomocí výbušnin. Vytěžená hornina se ještě v dole podrtí a pásovým dopravníkem vyveze na povrch. Ročně plánují ČEZ s Geometem vytěžit přes dva miliony tun rudy, ze které se vyrobí přibližně 25 tisíc tun lithia.

ČEZ a Geomet nyní vypracovávají takzvanou studii proveditelnosti k těžbě. Ta měla být hotova do konce roku 2023, ale je nutné ji kompletně přepracovat. Ostatně byl v ní zanesen i závod v Újezdečku. Stále také není vyřešen způsob dopravy rudy od místa těžby do Újezdečku, v záměru je lanovka nebo pásový dopravník.

V Prunéřově by zpracovatelský závod měl stát na místě bývalé hnědouhelné elektrárny.