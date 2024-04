Létaly židle, lidé je pohřbívali. Volejbalisté Ústí ale baráž senzačně otočili

„Volejbalový pánbůh stál na správné straně. Obrovský kolaps během jednoho víkendu a pak velká morální touha a síla udržet extraligu,“ odfoukl si ústecký trenér Ondřej Žaba, který je předběžně domluvený na pokračování svého angažmá.

Prvoligový král z Dobřichovic zahájil baráž dvěma šokujícími výhrami pod sítí favorita, v jednom ze setů dokonce ústeckým hostitelům dovolil uhrát jen nevídaných pět bodů. Žabovo mužstvo ovšem povstalo a dokázalo vyhrát také dvakrát venku. A převrat završilo doma před nejvyšší návštěvou a nejlepší atmosférou sezony, v hale bouřilo sedm stovek fanoušků.

„Baráž se zlomila u nás ve třetím zápase chybou rozhodčích v koncovce čtvrtého setu. Měli jsme se dostat do tie-breaku, tam už by to bylo vabank. Od té doby nás Ústí přejelo,“ uznal dobřichovský trenér Jaroslav Čermák. „Byli jsme blízko postupu a plno kluků si to neumělo srovnat v hlavě a myslelo si, že už je hotovo. Neunesli jsme to palicí, tak to vypadalo i na trénincích, byla pohoda, chybělo nasazení.“

Dobřichovice by přitom po extralize chňaply, kdyby si účast poprvé v historii vybojovaly. „Sedli bychom si s kluky, řekli si, kdo by do toho šel a kdo ne. Parta je úžasná. Prohrou se končí hůř, ale vychladneme a řekneme si, že to pro nás byla famózní sezona,“ nezoufal Čermák.

Volejbalisté Ústí nad Labem se radují ze záchrany v extralize.

Vzestupy a pády volejbalu v Ústí ■ 1995 – ústecká Setuza poprvé mistrem

■ 1997 – druhý titul

■ 1998 – třetí titul

■ 1998/99 – účast v Lize mistrů

■ 1999 – krach ústeckého klubu, extraligu prodává do Perštejna

■ 2003 – v Ústí vzniká nový klub SK Volejbal, od Odoleny Vody B kupuje první ligu

■ 2004 – neúspěšná baráž o extraligu s Kladnem

■ 2005 – postup se zdařil

■ 2024 – záchrana v baráži

Pikantní je, že Ústí se do extraligy v roce 2005 vrátilo právě po sérii s Dobřichovicemi. A také otáčelo z 0:2 na zápasy na 3:2. Tehdy v semifinále první ligy, jehož vítězové postupovali přímo mezi elitu díky rozšíření nejvyšší soutěže.

„Jsme strašně rádi, že jsme extraligu udrželi. Po dlouhé pauze bylo strašně náročné naskočit do koloběhu zápasů. Dobřichovice byly rozehranější, my se pak dokázali na jejich hru adaptovat, je jiná než v extralize, a začali jsme to otáčet,“ podotkl Marek Beer, hrající sportovní ředitel Ústí. „V extralize se hraje výš, rychleji, víc nahoře, tady to lítá níž nad páskou, je to specifické. Klobouk dolů před Dobřichovicemi, zejména v poli by se neztratily ani v půlce extraligové tabulky.“

V kritické chvíli za stavu 0:2 se ústecký tým obdivuhodně semkl. „Po první porážce lítaly židle, po druhé jsme se mentálně zvedli. Nikdo to nezabalil, všichni věřili. Skeptičtí byli jedině diváci, ale tomu se dá rozumět, jako fanoušek bych byl taky naštvaný,“ nedivil se ústecký kapitán Jiří Kořínek.

Beer byl hrdý, jak mužstvo zareagovalo. „Dokázali jsme si, že jsme odolní, že úvod byl asi nervózní. Pak jsme si něco řekli, nastolili jsme si jiný tréninkový režim, abychom si to začali užívat, abychom se dostali do pohody. A užili jsme si to,“ kochal se hrající funkcionář veleobratem.

Po něm hráči dostali od trenéra trička s nápisem Jsme dobrý! Slušelo by se dodat, že dál i extraligoví.

Žaba: Prý jsme koupili zápas… Naštvalo nás to! Ústecký trenér Ondřej Žaba nechal pro svůj volejbalový tým natisknout speciální záchranářská trička. Na zadní straně je nápis Jsme dobrý!, na přední fotka soupeře s bublinou a citací Bylo domluvený. „Motto Jsme dobrý! nás před minulým víkendem, kdy jsme stahovali v baráži ztrátu z 0:2, neskutečně nakoplo. Kluci úplně uvolnili atmosféru, díky tomu jsme zvládli dva důležité zápasy v Dobřichovicích,“ řekl k zadní části trička trenér. Obsah druhé strany, který měla být původně na zádech, také vysvětlil: „Táhne se to s námi někdy od půlky sezony, kdy nás Filip Křestan z Benátek nařkl, že jsme po našich čtrnácti prohrách koupili zápas. Hodně lidem na webu to bylo lhostejné, my byli naštvaní, protože jsme konečně vyhráli, jednoznačně jsme porazili Beskydy 3:0, a pak někdo řekne něco takového. Takže si z toho děláme celou dobu srandu. Naštěstí jsme udrželi extraligu, tak i tenhle fór můžeme zveřejnit.“