Za lázně si připlatí i „křížkaři“. Města si chtějí vylepšit rozpočet

Z novely zákona o místních poplatcích vyplývá, že ubytovací poplatek budou hradit i takzvaní křížkoví pacienti. Podle Svazu léčebných lázní ale tato novela může být protiústavní. To, že se příjmy z ubytovacího poplatku dostávají už na rekordní úroveň, dokumentuje například karlovarský magistrát.

„K 1. září jsme na něm vybrali 60 milionů korun, což je o 30 procent více, než před covidem. Předpoklad je, že do konce roku díky němu získáme ještě dalších deset milionů,“ konstatovala primátorka města Andrea Pfeffer Ferklová. Karlovy Vary vybírají maximum možného, tedy 50 korun za noc.

Vybírat chtějí i další lázeňská města

Jak se projeví fakt, že by poplatek měli hradit i pacienti s komplexní lázeňskou péčí, zatím neví. „Pro křížkaře jsme drahá destinace, Karlovy Vary byly vždy zaměřené spíše na samoplátce,“ uvedla primátorka.

O nové obecně závazné vyhlášce o místních poplatcích budou ještě rozhodovat zastupitelé.

Podobný proces čeká i Jáchymov. Tam je nyní poplatek z ubytování 35 korun denně. I Františkovy Lázně chtějí poplatek vybírat.

„Služby a infrastrukturu využívají všichni hosté včetně samoplátců,“ řekl místostarosta Otakar Skala. Myslí si, že poplatek 50 korun denně, který se tu vybírá, není pro žádného hosta likvidační.

Peníze půjdou do obnovy infrastruktury

„Za tři týdny léčení je to 1 050 korun, což se od nového roku změní. Poplatek budeme vybírat, protože vzhledem k úspornému balíčku a krácení příjmů přijdeme o nějakých devět milionů korun. Stát sice zvedne daň z nemovitostí, to nám ale přinese jen nějaké čtyři miliony korun navíc,“ vysvětlil Skala.

Podle Skaly by letos mohlo město získat na lázeňském poplatku přibližně 24 milionů korun. Odhad pro příští rok, kdy by se měl poplatek vybírat plošně od všech hostů, je o 8 až 10 milionů korun vyšší. Vybrané peníze město plánuje vrátit zpět do obnovy parků, úklidu a údržby infrastruktury.

Vyloučena není ani ústavní stížnost

Stanovení výše ubytovacího poplatku pro křížkové pacienty je podle Eduarda Bláhy, prezidenta Svazu léčebných lázní, na radnicích. Novela zákona ale podle něho může být protiústavní.

„Zakotvuje totiž nerovnost,“ řekl. Řešením by podle Bláhy bylo, aby křížkoví pacienti platili, ale méně, než samoplátci.

Záměrem Svazu léčebných lázní podle Bláhy není připravit města o tento zdroj příjmů. „Pokud se ale ukáže, že diverzifikace poplatků není cestou, zvážíme ústavní stížnost. Tou bychom se ovšem zřejmě nedobrali onoho racionálního řešení,“ dodal Eduard Bláha.