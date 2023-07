Lázně zvládly covid i ceny energií. Teď musí ustát vládní úsporný balíček

Jeho slova potvrdil i generální ředitel Léčebných lázní Mariánské Lázně Karel Kalivoda. „Propad tržeb činil zhruba 0,75 miliardy korun. Letos jsme sice už na podobných tržbách jako kdysi, srovnávat se ale nedá míra zisku,“ konstatoval Kalivoda. Na tu má negativní dopad také vývoj cen energií, po turbulentním loňském roce jsou jejich letošní ceny na trojnásobku roku 2019.

Jenomže před českým lázeňstvím stojí další problém. A to, jak se do jejich hospodaření promítne úsporný balíček. Přímý, ale ne tak velký dopad bude mít zvýšení DPH na ubytovací služby z 10 na 12 procent. „Jenže bude docházet k omezování zaměstnaneckých benefitů. To postihne hlavně střední třídu, která lázně nejvíce využívá. Lidé v rámci šetření mohou pobyty odkládat,“ obává se Martin Plachý.

Více prevence a moderních technologií

Ředitel Karel Kalivoda byl mírně optimističtější. „Po covidové pandemii už lidé vědí, že zdraví je přednější a že se jim vyplatí do něj investovat,“ uvedl. I tak ale před českým lázeňstvím stojí řada nových úkolů. Například doplnit tradiční lázeňské metody - přírodní léčbu - moderními způsoby. K prvním změnám už došlo. Lázně se například zaměřují na pacienty po covidu.

„Zabýváme se studiemi účinků lázeňské léčby na postcovidové symptomy. Víc se věnujeme prevenci a snažíme se implementovat moderní technologie. Nově se využívá třeba laserová terapie při léčbě postcovidových symptomů,“ říká výzkumná pracovnice Institutu lázeňství a balneologie Alina Huseynli. A dodává k tomu.

Virtuální realita posouvá osobní hranice

„Celou lázeňskou léčbu se snažíme inovovat, zatraktivňovat a personalizovat, moderní technologie nám mimo jiné pomáhají sledovat celý průběh léčby pacienta, případně vytipovat změny jeho zdravotního stavu a přizpůsobovat léčebné plány na míru individuálním potřebám jednotlivých lidí,“ poznamenala Alina Huseynli.

Zkouší se i virtuální realita a první výsledky v Mariánských Lázních nebo ve Františkových Lázních jsou slibné. Přidanou hodnotou virtuální reality je pak přirozená motivace pacientů a stimulace k posouvání jejich osobních hranic. Metoda šetří náklady i pracovní sily. „Před sto lety jezdili lidé do lázní, aby se léčili a odpočívali. Byla to i společenská a kulturní záležitost,“ řekl na téma budoucnosti lázeňství Martin Plachý.

Velkým plusem je značka Klimatické lázně

„Potřebujeme, aby lázně byly mixem všech možností jak pečovat o zdraví, pobavit se nebo si užít pohybu. Měl by to být multiprodukt pro co nejširší vrstvy,“ dodal Plachý. Samotné vybudování tohoto produktu je úkol nejen pro město nebo Karlovarský kraj, ale také pro stát. „Podpora lázeňství v zahraničí je velmi široká, u nás je to těžké,“ povzdechl si Plachý.

Mariánské Lázně v současné době mohou využít zisku titulu klimatické lázně. „Dostává nás to na novou úroveň. Cílem je mimo jiné dostat klienta ven z lázeňských hotelů do terapeutické krajiny, která je v Mariánských Lázních naprosto skvělá,“ zdůraznil Kalivoda.