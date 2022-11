Praze vládne dál, už bez mandátu voličů, primátor Zdeněk Hřib a jeho stará rada. A nikdo netuší, jak dlouho to bude trvat. Minimálně do další schůze zastupitelstva 15. prosince, ale možná se tento stav překlopí přes Nový rok, ba i přes prezidentské volby. Ostuda za tři desítky let nevídaná.

Šermuje se tu totiž demokracií, ústavou, legitimitou a dalšími vznešenými důvody, ale je to jen kouřová clona k zakrytí ryze mocenské šavlovačky.