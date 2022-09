Vyjednávání v Praze začalo, dosavadní vládci ladili postup

„K posunu v jednání nedošlo, ale určitě jsme připraveni nadále jednat,“ řekl po jednání lídr Prahy Sobě a starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

Piráti vedení dosluhujícím primátorem Zdeňkem Hřibem skončili třetí, Praha Sobě skončila čtvrtá, pátý STAN a šestá SPD.

Výsledky pro vaši obec

„Stále si za Prahu Sobě myslíme, že je třeba vytvořit vyjednávací blok STAN, Praha Sobě a Piráti. To je jediná šance, jak splnit naše předvolební sliby a vytvořit koalici, která nebude závislá na hlasech zastupitelů spojených s kauzou Dozimetr, stíhaných a ověnčených kauzami,“ řekl Čižinský.

Při povolebním vyjednání a případném sestavování koalice nebude Praha Sobě jednat s hnutím ANO a SPD.

Rozložení sil Komunální volby v Praze letos vyhrála koalice SPOLU pro Prahu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL), získala 19 mandátů v zastupitelstvu, které má 65 členů. Druhé skončilo ANO se 14 mandáty. Třetí Piráti budou mít 13 zastupitelů. Čtvrtá Praha Sobě má 11 mandátů, pět zastupitelů bude mít na pátém místě STAN. Šestá je SPD se třemi mandáty.

„Vnímáme symboliku Prahy a vzít ANO do koalice je něco, jako kdyby premiér Petr Fiala (ODS) dal Andreji Babišovi (ANO) jedno ministerstvo. To je pro nás před prezidentskými volbami naprosto nepřijatelné,“ řekl Čižinský. O možnosti jednat s SPD podle jeho slov nemá smysl vůbec ani hovořit.

Lídr koalice SPOLU, poslanec a bývalý primátor Bohuslav Svoboda (ODS) už dříve řekl, že chce jednat na půdorysu vládní spolupráce, tedy s Piráty a STAN. Se zástupci starostů by se podle Svobody měl vyjednávací tým SPOLU sejít dnes večer a s Piráty v pondělí.

„Budeme postupovat, jak jsme slíbili, tedy na půdorysu vládní koalice,“ informoval lídr Spolu, poslanec a někdejší pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS).

Pražané podle něj dali svým hlasem najevo, že „se chtějí vrátit k profesionálnímu řízení města. Mockrát jim děkuji za důvěru, kterou v nás vložili. Nezklameme ji,“ řekl.

Prioritou je podle něj sestavit novou městskou radu. Přestože ODS v roce 2018 vyhrála volby, skončila spolu s ANO v uplynulém období v opozici, když koalici sestavili Piráti, Spojené síly pro Prahu (TOP 09, STAN a KDU-ČSL) a Praha Sobě. V 65členném zastupitelstvu měla koalice 39 hlasů.

Končící náměstek primátora a lídr STAN Petr Hlaváček pro uvedl, že hnutí je otevřené jednáním.

„Se všemi jsem v kontaktu, hledáme nejlepší řešení. Dejte nám prosím čas, bude to zřejmě nějakou dobu trvat. Město má nyní vedení, takže nejsme v žádném velkém stresu. Uděláme vše pro to, aby budoucí koalice byla funkční,“ uvedl. V rozhovoru pro iDNES.cz již dříve uvedl, že udělá všechno pro to, aby pražská koalice byla bez ANO a SPD.