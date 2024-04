Roman Straka, práce všeho druhu. V malém kempu musí personál umět vše

Provozovatel s nadhledem říká, že zastává funkci několika zaměstnanců, ale v malém kempu by to prý jinak nešlo.

„Moje práce není jen manažerská. Někdy zaskakuji jako kuchař, přes den funguji jako číšník. To je má hlavní denní náplň. Brzy ráno, nebo večer je ze mě nákupčí, pak zase údržbář, elektrikář, odvozce odpadů, pradlena. Prostě vše, co si jen dokážete představit a co je spojeno s provozem,“ popsal svou náplň práce provozovatel.

„Je to zkrátka práce všeho druhu. Jsem takový Ferda Mravenec. Na druhou stranu jsem ale rád, když je o kemp zájem,“ dodal Straka.

Ten provoz zvládá i díky předešlým pracovním zkušenostem. „Kemp jsem přebíral zhruba před rokem. Zkušenosti z pohostinství jsem měl, neboť jsem dříve provozoval dva hotely v Mariánských Lázních,“ zavzpomínal Straka.

„Loňskou sezonu jsme pracovali jen ve dvou. Byl to slušný masakr. Velký tým by se tu ale neuživil. Navíc najít v dnešní době slušné zaměstnance není žádná sláva,“ vysvětlil provozovatel kempu Rolík.

Kemp při plné obsazenosti pojme padesát dva hostů. „V areálu je penzion o šesti pokojích a také devět chatek. Mimo hlavní sezonu máme otevřenou hospodu, takže chodí na pivo chalupáři a další kolemjdoucí,“ nastínil provozovatel s tím, že většinu klientely kempu tvoří tuzemští hosté.

K zábavě hostů sám přispívá

„Kemp je blízko Karlových Varů, Lokte nebo Mariánských Lázní. Slouží hostům jako takové centrum, z kterého vyrážejí na různé výlety a túry po okolí. Jezdí k nám lidé z celé republiky. Sezona začne koncem května a už nyní máme slušný počet rezervací,“ sdělil Straka.

Ten prý stále přemýšlí, jak služby vylepšit. „Je potřeba pořád přicházet s něčím novým. Požádali jsme tedy o dotaci na zřízení půjčovny elektrokol a elektrokoloběžek. Uvidíme, zda se ji podaří získat. Bylo by to další rozšíření nabídky našim hostům,“ ozřejmil provozovatel.

Relax Kemp Rolík nabízí v sezoně i kulturní program. Často se zde konají svatby,a další soukromé akce. „Pořádají se zábavy, firemní večírky, diskotéky, oslavy narozenin. Novinky přidávám na facebook, nebo web,“ informoval Straka.

Ten ke všem funkcím, které v kempu vykonává, někdy přidává i roli baviče a muzikanta. „Jezdí sem vystupovat dýdžejové a kapely. Celoživotně ale také dělám hudbu. Proto během sezony několikrát vytáhnu klávesy a mikrofon a hostům i zazpívám. Lidé jsou někdy překvapeni, že mě vidí přes den řešit chod kempu, obsluhovat je, a večer je bavím koncertem. Podle mě je základ úspěchu podobného menšího kempu, když si člověk hodně věcí obstará svépomocí,“ uzavřel s nadhledem Roman Straka.