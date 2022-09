V Praze bychom rádi udrželi stávající koalici, říká Čižinský. Zatím je čtvrtý

„Některé subjekty jsou na pětiprocentní hranici, takže uvidíme, jak to dopadne,“ sděluje Hřib k možným budoucím koalicím. S jako prvními by vyjednával se současnými koaličními partnery, považuje to za slušnost. Alternativou pro Piráty nejsou SPD a KSČM, které považují za extrémistické strany.

Podle pražského lídra STAN Petra Hlaváčka vylučuje jeho hnutí koalici s extremisty a hnutím ANO. Pro STAN připadají jako koaliční partneři Piráti, SPOLU, Praha sobě a Solidarita.

Pro hnutí Praha sobě bude podle lídra kandidátky Jana Čižinského úspěchem, pokud uskupení obhájí dosavadní výsledky a bude pokračovat. „Rádi bychom pokračovali ve stávající koalici,“ řekl. „Mám takové „šimrání“, že bychom oproti posledním volbám mohli získat o něco víc procent hlasů i mandátů,“ věří Hana Třeštíková, dvojka kandidátky Praha sobě. V Praze 7, kde je Čižinský starostou, zatím Praha sobě drtivě vede. Momentálně má přes 50 procent všech hlasů.

Kandidát opozičního hnutí ANO na pražského primátora Patrik Nacher by považoval za osobní neúspěch, kdyby hnutí v hlavním městě nezískalo alespoň 20 procent hlasů. „První krok by vedl do Pražské plynárenské a řešení speciálního tarifu pro Pražana,“ uvedl Nacher ke svým prioritám. Poděkoval všem, kdo přišli k volbám, ať se rozhodli pro kohokoli. Po sečtení hlasů z pětiny okrsků je hnutí ANO v Praze zatím druhé.