Počítáme s opozicí i s účastí v pražské vládě, řekl lídr ANO Nacher

Hnutí ANO skončilo v obecních volbách v Praze na druhém místě se ziskem 19,34 procenta hlasů. Vítězná byla kandidátka Spolu pro Prahu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) s 24,72 procenta hlasů. Lídr hnutí ANO v Praze Patrik Nacher před sečtením hlasů řekl, že za úspěch by považoval zisk dvaceti procent.

Co říkáte na volební výsledky v Praze?

Překonali jsme všechny předvolební výsledky z minulosti a skončili jsme na druhém místě. Osobně jsem si přál, aby to číslo začínalo dvojkou, ale to byl jen nějaký můj osobní vklad do toho (rozhovor vznikal v sobotu večer, výsledek ANO je lehce přes 19 procent, pozn. red.).

Jak to nyní vidíte s vyjednáváním o pražské koalici?

V této chvíli se o pražské koalici bude jednat hlavně na půdorysu vládní koalice. Ať to kolegové zkouší, já jsem zvědav, jakým způsobem všechny předvolební sliby dodrží Piráti a Praha sobě ve vztahu k subjektu, který - jak to vypadá - v Praze vyhrál (koalice SPOLU, pozn. red.).

Pro mě je ten výsledek v metropoli úplně jasný. Politické subjekty na prvních dvou místech (ODS a ANO), byly v opozici, neměly s Dozimetrem nic společného. Za mě je výsledek vizitkou, že ta věc se zametala pod koberec a lidé to vnímali. Subjekty, které jsou s kauzou spojené, skončily ve volbách od třetího místa dál.

Během předvolební kampaně se zdálo, že se s koalicí SPOLU tak trochu ohledně možnosti budoucí spolupráce na magistrátu oťukáváte… Proběhla o tom nějaká přímá jednání?

Neměli jsme jednání. V politickém prostředí se pohybuji už docela dlouho. Vnímám i to, že povolební jednání může ovlivnit blížící se druhé kolo senátních voleb. Čeká nás asi 18 soubojů, ve kterých je ANO proti SPOLU. A teď se na to budeme koncentrovat. Celostátní politika může ovlivnit i jednání v Praze.

Na tiskové konferenci jste naznačil, že koalici SPOLU, Pirátů a Prahy sobě nedáváte moc velké šance na úspěch. Budete tedy zatím vyčkávat v pozadí?

Nejsme v pozici, že bychom doufali. Prostě jsme skončili jako druzí, i když jsme v Praze byli podceňovaní. Jen jsem chtěl připomenout tu situaci, že to byli Piráti, Praha sobě i STAN, kdo moralizovali hnutí SPOLU. Je otázka, jestli to bude i nadále platit a nebo se jednalo jen o předvolební divadlo.

Povolební vyjednávání

Budete se v následujících dnech snažit kvůli vyjednávání oslovit lídra SPOLU Bohuslava Svobodu?

Určitě budeme v nějakém neformálním kontaktu, tak to ostatně bylo i po celou dobu předvolební kampaně. Některým lídrům jsem na jejím konci zavolal a poděkoval za slušné vedení předvolebního klání. Člověk by měl i v politice zůstat slušným člověkem.

S panem Svobodou se vídáte i v Poslanecké sněmovně.

Ano, ale každý jsme někde jinde, on je ve zdravotnictví, takže se potkáme, jen když zasedá plénum.

Nyní jste připraveni na opoziční i koaliční roli…

Tak to je ale vždy. Politik má být připraven na všechno. Jen říkám, že hnutí ANO skončilo na druhém místě a bylo by fér se k nám chovat jako k partnerům.

Je někdo, s kým byste si nedovedete představit, že byste byli v koalici?

Je to Praha sobě. Jan Čižinský, který s námi byl předminulém volebním období v koalici, je zároveň tím, kdo s námi nejvíce bojuje a vůbec mu to není trapné. V resortu jeho náměstka Adama Scheinherra se odehrál celý Dozimetr. Mně přijde neuvěřitelné, že z úst Jana Čižinského zaznělo, že za to můžou všichni, jenom ne Praha sobě.

Oni celou dobu seděli vedle obviněného Petra Hlubučka, dělali společné projekty, podepisovali tisky, fotili se na různých akcích. Vzdali se ho teprve v momentě, kdy pro něj přišla policie. I přestože jsme některé věci chtěli s ODS otevřít na zastupitelstvu, koalice nám to neumožnila, také jsem nezaznamenal jedinou snahu se od Petra Hlubučka distancovat dřív, než si pro něj přišla policie.

Adam Scheinherr ale uvádí, že celou kauzu inicioval.

Přijde mi hrozně zvláštní, že podáte trestní oznámení na aktivity člověka, vedle kterého potom rok a půl sedíte, hlasujete s ním. A dokonce pro jednoho z obviněných hlasujete v dozorčí radě. To znamená, že dáte trestní oznámení na někoho, koho potom podporujete do nějaké funkce. Vypadá to nevěrohodně.

Pro mě by ten příběh byl věrohodný v momentě, kdy by někdo podal trestní oznámení a zároveň by říkal – v takovém aranžmá nemůžeme fungovat, protože je to tak divné, že dokonce podáváme trestní oznámení. Tak, jak to bylo, to vyvolává podezření, že podám trestní oznámení – když se nic nestane, tak to jede dál, a já nedělám nic, protože se bojím, že se rozpadne koalice, a když se něco stane, tak se na to vymluvím. Vyvolává to i otázky o kompetentnosti lidí, kteří byli během posledního volebního období ve vedení města.

Nepřátelské prostředí

Volbám předcházela dlouhá kampaň. Jak jste zvládal předvolební nasazení?

Musím přiznat, že to bylo na to, jaká byla moje výchozí pozice, vůbec špatné. Byl jsem v opozici jako zastupitel i poslanec, takže jsem nehájil žádnou pozici. Míra agrese a urážení na sociálních sítích je docela velká, člověka to ovlivní. Praha je pro ANO nepřátelské prostředí, z toho úhlu pohledu je výsledek dobrý. Přemýšlím, co jsem mohl udělat jinak.

ANO i SPOLU kritizovaly, že během posledního volebního období opozice neměla zástupce v dozorčích radách velkých městských podniků včetně DPP. Je šance, že se vrátíte k tomu původnímu úzusu a opozice v dozorčích radách bude?

Kdybych byl koaliční subjekt a skládal tu koalici, tak bych se k tomuto zvyku vrátil, protože jsem konzistentní politik. Říkal jsem to před volbami a říkám to i po volbách. V komunální politice by podle mě nemělo být cílem válcovat opozici tímto způsobem.