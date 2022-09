Z Dozimetru jsme se poučili, jsme spokojení, říká pražský lídr STAN Hlaváček

Jak jste spokojený s volebními výsledky?

Poprvé budeme jako STAN samostatně na magistrátu a to je úspěch. Blížíme se ke chtěným osmi procentům. Jsme sice spokojení, ale samozřejmě sčítání hlasů ještě pokračuje.

Budete usilovat o vstup do koalice?

Budeme. A udělám všechno pro to, aby pražská koalice byla bez ANO a SPD. Koalice s ANO by nebyla dobrá nejen pro Prahu, ale pro celou společnost. Pokud budeme o koalici vyjednávat, tak na platformě demokratických stran. Těším se na výživná koaliční jednání.

Chcete být členem rady města?

To bych určitě chtěl. Mám v plánu pokračovat v rozjetých projektech. Jde především o územní rozvoj, pražskou filharmonii nebo komunitní energetiku.

Sledujete výsledky Starostů i v městských částech?

Sleduji. Úspěšní jsme na Praze 3, ale i v menších městských částech. Třeba ve Slivenci, Uhříněvsi nebo Kolovratech. Chtěl bych poblahopřát všem kolegům, odvedli dobrou práci.

Poškodila hnutí kauza Dozimetr?

Rozhodně. Nicméně věřím, že jsme se poučili a že už nic podobného nepřijde.

Bude podle lídr SPOLU Bohuslav Svoboda dobrým primátorem?

Pan docent Svoboda je uznávaná osobnost. Vítězství SPOLU ve volbách je ale teprve jenom vstupenka k jednání. O budoucím primátorovi ještě není rozhodnuto, mezi lídry je celá řada respektovaných osobností. My jsme ochotní vyjednávat o koalici pouze s demokratickými stranami.