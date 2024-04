Odmítl jsi reprezentaci? Tak nejezdi! Hokejový talent si dva roky nezahraje

Devatenáctiletý obránce nedorazil na mistrovství dvacítek v roce 2022 a letos. A Fischer si řekl: „Dvakrát a dost!“

„Kdyby šlo o seniorský národní tým, Lian by pravděpodobně přijel. A to není správné. Pokud bych ho povolal, ztratil bych důvěryhodnost a tvář týmu,“ popsal Fischer. „Pravidla platí pro všechny. Věděl, jaká rizika podstupuje.“

Kouč Patrick Fischer na lavičce švýcarského národního týmu

Podle něj se proti povolání Bichsela do národního týmu vyjádřila také hráčská rada složená z osmi internacionálů.

Mladík oblékne dres s helvétským křížem nejdříve po mistrovství světa v roce 2026, které se bude konat právě ve Švýcarsku. Ještě předtím přijde o olympiádu v Miláně.

Rodák z Oltenu přitom v národním výběru nastupoval od šestnácti let, v juniorských kategoriích dokonce dělal kapitána. Na šampionátu dvacítek v minulém roce zastával roli asistenta.

Dvě kaňky ale jeho působení ve švýcarském dresu přeruší, i kdyby sám reprezentovat chtěl.

V roce 2022 neměl zaručené místo v základní sestavě Švýcarů, a dal tak přednost působení v klubu, kde za Leksands IF začal sbírat první starty v nejvyšší švédské soutěži.

Na posledním juniorském mistrovství chyběl kvůli změně týmu. Do švédského Rögle, kam ho poslali na hostování z AHL, se chtěl začlenit. Požádal proto vedení reprezentace, zda by mohl chybět na předturnaji. To ale jeho požadavek odmítlo a obránce pak nepřijel ani na šampionát.

Ve švýcarském výběru není Bichselovo suspendování ojedinělé. V minulých letech byli dočasně odstaveni například Fabrice Herzog, Dean Kukan nebo Denis Malgin, kteří rovněž nevyslyšeli povolání do národního celku.

Švýcarský střelec Denis Malgin.

Bichsela draftoval Dallas v roce 2022 jako osmnáctého v pořadí, v zámořské soutěži zatím nastoupil na farmě Stars k šestnácti utkáním v AHL. Za Rögle momentálně hraje finále ligy proti Skellefteå (stav série 1:2), ve kterém jediným gólem rozhodl druhé utkání.

Nyní se ovšem talentovaný bek musí vypořádat s významným reprezentačním trestem.