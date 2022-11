Pokud u něčeho nechceme být, tak prostě nejsme, říká šéf poslanců Pirátů

I když Piráti už delší dobu chodí na tiskovky většinou sami, bez politiků hnutí STAN. A také přesto, že se Piráti postavili na zadní, a zatím odmítají v Praze sestavit koalici po vzoru té vládní, jak by si to přál premiér Petr Fiala, a trvají na tom, že v koalici má být i hnutí Praha Sobě Jana Čižinského, což zase odmítají občanští demokraté.

„Máme možnost realizovat naše vize v rámci té koalice, výrazně větší, než bychom měli v opozici nebo s těmi stranami, které jsou v opozici,“ řekl iDNES.cz šéf poslanců Pirátů Jakub Michálek, autor neúspěšného návrhu, aby „válečná daň“ dopadla i na banky střední velikosti.

„Pokud u něčeho být nechceme, tak u toho prostě nejsme, zdržíme se hlasování, jako jsme to udělali s těmi bankami,“ uvedl Michálek. Pořád ale podle něj platí, že se Pirátům vyplatí být u toho.

„Já jsem nikdy nezvažoval, že bychom koalici opustili. Nebylo by to dobré pro lidi, kteří nás poslali s nějakou misí,“ řekl iDNES.cz Michálek.

Vidím hodně věcí, co jsme prosadili, říká Bartoš

„Pokud bych se podíval zpětně na rok ve vládě, vidím hodně věcí, co jsme prosadili a na čem jsme vyjednali uspokojivý kompromis. Stavební zákon, vznik Digitální a informační agentury, windfall tax, změny v sociální oblasti,“ vypočítává šéf Pirátů, ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

„ODS samozřejmě jede své priority, nicméně jsme v mezích koaliční smlouvy a programového prohlášení vlády. Velmi důležité je pro nás třeba jmenování paní Laurenčíkové do pozice zmocněnkyně pro lidská práva či protikorupční role ministra Šalomouna,“ uvedl šéf Pirátů.

A jmenoval i dvě pro Piráty důležité věci, které bude chtít jeho strana prosadit. „Vyšší zdanění těžby ve věci příjmů rozpočtu a valorizační vzoreček pro navyšování rodičovské jsou v koaliční smlouvě, takže věřím, že se realizovat budou,“ prohlásil Bartoš. Potěšilo by ho, kdyby se koalice vrátila k návrhu Pirátů přesunout ovoce a zeleninu do nižší sazby DPH, a kdyby se stihlo probrat jednodušší umisťování obnovitelných zdrojů energie na střechy domů.

„Kdyby si někdo historicky kladl otázku, jestli třeba ODS zavede rekordně vysoké daně pro banky, tak by nic takového neodhadl. To jsme i v té mimořádné situaci prosadili,“ říká Michálek.

Zatím asi nejdůležitější je, že jsme prosadili Digitální agenturu, což je první krok k tomu, abychom mohli lidem poskytovat digitální služby, a druhá věc je způsob, jakým ministr zahraničí a celá vláda přistoupili k ukrajinské krizi. Byl správný a my jsme se kompetentně vypořádali s tou vlnou uprchlíků a s tím, že by ti, kteří nejvíce vydělávají na té krizi, by měli platit i její náklady,“ uvedl pro iDNES.cz šéf poslanců Pirátů.

„Prioritou je teď vyřešit akutní věci, což je třeba ten nesmysl, že někdo blbě nastavil valorizační vzoreček a do předčasného důchodu chodí desetitisíce lidí a je to nastavené, že když by pracovali déle, dostali by nižší důchody. To je samozřejmě nesmysl a musí se to řešit přednostně. A pak chceme, aby nejdříve všechny vládní strany řekly, kde chtějí vzít zdroje na vyřešení strukturálního deficitu,“ říká Michálek.

„A jakmile budeme vědět, kolik peněz máme na ten strukturální deficit, tak se budeme bavit o tom, které z volebních slibů, jež mají rozpočtové dopady, se budou realizovat. Přáli bychom si, aby se část peněz dostala třeba prostřednictvím rodičovské k rodinám s malými dětmi.

Přitom mezi návrhy expertů Národní ekonomické rady vlády, o nichž je ministr financí Zbyněk Stanjura ochoten uvažovat, patří naopak zkrácení rodičovského příspěvku, s čímž mají kromě Pirátů problém i lidovci.

Spory v Praze vládu neovlivní, říkají Piráti

Bartoš odmítá variantu, že by se spory o koalici v Praze mohly přenést na vládní úroveň. „A jak souvisí ustanovení pražské koalice s Piráty ve vládě? V Praze požadavek Spolu neodpovídá výsledku voleb. Měli méně než 25 procent. Z logiky věci je požadavek na primátora a většinu v radě neadekvátní, neboť většina voličů si nepřeje, aby vládli Praze sami,“ uvedl pro iDNES.cz předseda Pirátů.

Spory o to, jaká bude v Praze nakonec koalice, nerozklíží partnerství na vládní úrovni ani podle Michálka. Dělá to drobné napětí, ale není to nic, od čeho by se odvíjela politika. Samozřejmě to jednání je vedeno hodně ze zákopů. ODS chce jak většinu v radě, tak primátora. Nikdo normální by nevlezl do partnerství, kde všechny parametry určuje váš partner,“ uvedl Michálek