Asociální vláda chce lidem z peněženek sebrat peníze, kritizuje Schillerová

Vyčetla ministrovi financí Zbyňku Stanjurovi, že uvažuje o tom šetřit na vyplácení rodičovského příspěvku, a ministrovi zdravotnictví vlády Vlastimilu Válkovi z TOP 09, že vrátil do hry úvahy o zavedení nadstandardů ve zdravotnictví.

Pětikoaliční vláda chce také v následujících měsících připravit opatření, která povedou ke snížení strukturálního deficitu o jeden procentní bod HDP, zhruba o 70 miliard korun. Ministr financí Zbyněk Stanjura mimo jiné připustil, že jedna z jím zvažovaných změn by se týkal i rodičovského příspěvku. „Máme nejdelší rodičovskou v Evropě, a to ne o týden nebo o dva, to je určitě k debatě,“ řekl ve středu Stanjura.

O možném zavedení nadstandardů ve zdravotnictví mluvil o víkendu na programové konferenci TOP 09 ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. „Ve chvíli, kdy řekneme, že jsou nadstandardy, říkáme, že prostě budou dvě skupiny kvality péče,“ uvedl v sobotu Válek. V neděli, poté co ho za to kritizovaly zdravotnické odbory, řell, že návrh nadstandardů nepřipravuje a že příspěvkem na konferenci TOP 09 chtěl vyvolat debatu o tématu ve straně.

Politici opozičního hnutí ANO po jednání stínové vlády komentují také plány vlády Petra Fialy zavést odvody z odvod z nadměrných příjmů u výrobců elektřiny.

Vláda ve středu schválila strop pro výrobní ceny elektřiny, řekl po jednání vlády premiér Petr Fiala. Strop bude různý podle výrobní technologie a nebude se týkat výrobců s výkonem do jedné MWh. Nadměrné příjmy nad stanoveným stropem budou podléhat odvodu. Platit to má celý příští rok. Schválit to ale ještě musí parlament.