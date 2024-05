Poprvé na hokej i s přítelkyní. Soutěžíme moc rádi, říká výherce vstupenek

Má sportovního ducha, soutěží tuze rád. Jenže dosud nic nevyhrál. Štěstí v lásce? Jistě. „Až teď to vyšlo a vyrazím díky vám zdarma na hokej, paráda,“ pochvaloval si Adam Novák, který vyhrál vstupenky na duel Švýcarska s Velkou Británií.

Pochází z Ostravy, ale v listopadu se přestěhoval do Prahy, takže do O 2 areny to má kousek. „Vyrazím s přítelkyní, na hokeji nikdy nebyla.“

I další úspěšný sběratel virtuálních puků vyhrál s iDNES.cz poprvé. A hned vstupenky na atraktivní souboj Česka s Dánskem, který se odehraje ve středu 15. května. „To jste mě teda příjemně zaskočili, určitě si udělám výlet do Prahy,“ vykládal ostravský patriot David Mlečko.

David Mlečko vyhrál dvě vstupenky na zápas Česko - Dánsko.

Hokej mydlil leda tak na rybníku, blíž má k fotbalu. Ovšem hokejový šampionát, obzvlášť když se koná v Česku, si nikdy nenechá ujít.

I on vezme na zápas svou drahou polovičku. A když má říct oblíbeného hokejistu, nepřekvapí. „David Pastrňák z Bostonu, to je borec. Rodák z Havířova, moc mu fandím.“

Byť příprava českým hokejistům nevyšla a kousali porážky s Finskem, Švédskem i Švýcarskem, pan Mlečko věří: „Snad překvapíme a získáme medaili.“

Jak lze vyhrát vstupenky na světový šampionát v hokeji? Každý den nabízíme místa v hledišti hned na dva zápasy. Každý soutěžící bez omezení se může denně zapojit do hry o vstupenky na jedno vybrané utkání, členové iDNES Premium hrají o dva zápasy.

Až do 16. května mohou čtenáři v článcích napříč rubrikami iDNES.cz najít symbol puku. Kliknutím puk „seberou“, a tím získají bod. Dvacet puků za den otevírá vstup do denního slosování, 300 puků = účast ve hře o finále.

Sběr může provádět každý registrovaný čtenář nebo čtenářka. Veškeré nasbírané puky za den i jejich celkový počet se zaznamenávají v herní kartě.