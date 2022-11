Hledá se, kde ušetřit 70 miliard. Pocítí to i rodiny s dětmi a důchodci

Poukázal na to, že jednu nečekanou a dočasnou daň vláda prosadila, daň z mimořádných zisků některých firem kvůli pokryti nákladů na zastropování cen plynu a elektřiny.

Bude se tedy muset škrtat. A pocítí to podle dosavadních vyjádření politiků rodiny s dětmi, důchodci i nezaměstnaní. Tedy vlastně všichni.

Stanjura cílí na úpravu rodičovského příspěvku

„Máme nejdelší rodičovskou v Evropě, a to ne o týden nebo o dva, to je určitě k debatě,“ řekl ve středu před novináři ministr financí Zbyněk Stanjura. Nyní má na rodičovský příspěvek nárok ten, kdo celodenně pečuje o dítě do čtyř let, a to až do vyčerpání 300 tisíc korun.

Ministr počítá také s debatou o změně pravidel pro vyplácení mimořádných důchodů a Česko se podle něj nemůže vyhnout ani debatě o zvýšení věku pro odchod do důchodu. Na stole bude i zrušení či snížení podpory stavebního spoření.

„Nebude to jednoduché, nebude to bezbolestné a budou to provázet velké politické střety,“ uvedl ministr financí ve Sněmovně už koncem října při schvalování schodku rozpočtu 295 miliard korun na příští rok. A popsal, co jaký úkol musí politici vyřešit.

„Buď zvýšíme daňovou zátěž občanům a firmám, nebo docela razantním způsobem snížíme výdaje státního rozpočtu, jinými slovy: nějakým způsobem omezíme rozsah služeb, které stát poskytuje, ať už občanům, institucím, samosprávám nebo firmám,“ řekl doslova Stanjura.

„V téhle chvíli se bavit o jakémkoli zatížení lidí dalšími daněmi, to znamená lidí v tomhle státě, je podle mě opatřením, které nic nepřinese,“ uvedl šéf STAN a ministr vnitra Vít Rakušan.

Pomoci k vyřešení tohoto problému má vláda seznam 28 návrhů expertů z Národní ekonomické rady vlády, jak zvýšit příjmy či naopak snížit výdaje.

Vláda upraví programové prohlášení, říká Fiala

Ministr práce a sociálních věcí a šéf koaličních lidovců Marian Jurečka si hned vybral, že bude pracovat na snížení či zkrácení podpor v nezaměstnanosti a ministr zdravotnictví a místopředseda TOP 09 Vlastimil Válek o víkendu na programové konferenci své strany nadnesl, že chce vrátit do hry nadstandardy ve zdravotnictví.

Strany vládní koalice nyní budou několik měsíců hledat takový kompromis, aby se jednak dobraly k cíli šetřit výdaje veřejných rozpočtů a aby také v uzavřené dohodě poznaly svůj vlastní otisk. „Jde mi o nalezení dobrého řešení. Teď nebudu vybírat z toho katalogu, který NERV předložil, jednotlivá opatření a nebudu se k nim přihlašovat, nebo je odmítat,“ řekl iDNES.cz premiér a šéf občanských demokratů Petr Fiala.

„Nebudeme nad tím sedět dlouhé měsíce. Po skončení předsednictví začneme vést vážnou a intenzivní debatu o úpravě našeho programového prohlášení. Musíme to udělat,“ prohlásil Fiala.