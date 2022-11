ANO vytklo Jurečkovi úmysl snížit podpory nezaměstnaným v době propouštění

Opoziční ANO kritizuje vládu kvůli schvalování daňového balíčku, nejrychlejšímu růstu cen elektřiny v Evropy a vůli úmyslu ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky snižovat podpory v nezaměstnanosti. Šéfka poslanců ANO Alena Schillerová to dala do kontextu s tím, že firmy se chystají propouštět. „Tato vláda nás žene do nezvratné recese,“ řekla.