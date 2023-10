Štvanickou lávku hyzdí graffiti. Magistrát s čištěním otálí, říká Čižinský

„Každá stavba má svého majitele, tady je to magistrát, a je to majitel, který má povinnost se o lávku starat. A tady je to katastrofa. V soutěži zvítězil krásný návrh, který má funkční antigraffiti řešení. Ale to řešení je třeba používat!“ rozepsal se na Facebooku pražský zastupitel a starosta Prahy 7 Jan Čižinský (Praha Sobě).

Kratší text na stejné téma publikoval i na platformě X. V obou uvedl, že magistrát měl již dávno u Pražských služeb čištění poptat.

„Magistrát se nám ozval až dnes odpoledne se žádostí o vyčištění lávky od graffiti. Žádnou nabídku jsme tak neposlali, dokud o ni město nepožádalo,“ odpověděly služby na Čižinského příspěvek s tím, že plánují odstranění nápisů na pátek.

Jan Čižinský @jancizinsky Nabídl jsem z Prahy 7 magistrátu pomoc s čištěním Štvanické lávky, protože takhle to bohužel dál nejde. Lávka patří magistrátu, jenže @ZdenekHrib čeká na nabídku od Pražských služeb a graffiti přibývá. Pokud dostanu svolení, vyčistíme to. Tohle by se za @Adam_Scheinherr nestalo. https://t.co/fUuTCodRRi oblíbit odpovědět

Na Čižinského kritiku nedostatečné péče o lávku vzápětí reagoval také radní pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti) s tím, že čištění lávky zajistil.

„Odstranění tagů osobně řeším a zajistil jsem přes Pražské služby, aby to proběhlo co nejdříve a předešlo se do budoucna prodlevám v čištění. Čištění by mělo začít v pátek,“ uvedl Hřib na platformě X. „Antigraffiti nátěr je v záruce, tak prosím žádné čistící guerilla akce na vlastní pěst,“ dodal.

Přestože byla Štvanická lávka, překlenující Vltavu mezi Holešovicemi a Karlínem, zprovozněna teprve letos v létě, není to poprvé, kdy byla poškozena vandaly.

První graffiti se objevily brzy po otevření, díky využití antigraffiti nátěru by však veškeré nápisy měly být snadno odstranitelné.